DSİ’deki skandal ortaya çıktı: AKP’ye oy vermeyene su bile fazla görüldü

DSİ’deki skandal ortaya çıktı: AKP’ye oy vermeyene su bile fazla görüldü
Yayınlanma:
DSİ, Dalaman Çayı üzerindeki Akköprü Barajı'ndan belediyenin CHP’de olduğu Bodrum ve Milas'ın içme suyu talebini reddederken, aynı barajdan belediyesi AKP’li olan Aydın'a sulama suyu tahsis etmeye devam ediyor. Duruma, Muğla halkı ve çevrecilerden büyük tepki geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ), son yıllarda ciddi su sıkıntısı yaşayan CHP’li Bodrum ve Milas'ın, Akköprü Barajı'ndan yıllık 50 milyon metreküp içme suyu talebini reddetti. Bu miktar, özellikle yaz aylarında katlanan nüfusun susuzluk sorununu çözmek için talep edilmişti.

DSİ'DEN BODRUM VE MİLAS'A RET

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin (MUSKİ) talebi DSİ tarafından "uygun değildir" gerekçesiyle geri çevrildi. Karar, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşlarından tepki çekti.

BELEDİYESİ CHP’Lİ OLANA İÇME SUYU BİLE YOK

Reddin tartışma tepki çeken tarafı ise, aynı barajdan (Akköprü) ve aynı kaynaktan (Dalaman Çayı) Aydın'a yılda 220 milyon metreküp sulama suyu tahsis edilmesi oldu. Sözcü'deki haberde yer alanlara göre DSİ'nin, CHP'den AKP'ye geçen Aydın'a su vermeyi sürdürürken, turizm ve yaşam merkezi Bodrum ile Milas'ın içme suyu talebini reddetmesi, kamuoyunda "siyasi kayırmacılık" yorumlarına yol açtı.

DSİ'den Ankara'daki içme suyu hakkında açıklamaDSİ'den Ankara'daki içme suyu hakkında açıklama

'SU YAŞAMSAL BİR HAKTIR'

Muğlalılar yaptıkları açıklamada, "Kendi havzamızda yer alan suyu istiyoruz. Su ticari bir meta değil, yaşamsal bir haktır. Suyumuzu istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bodrum İasos Mahalle Meclisi Derneği Başkanı Hülya Scobie, kararın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ankara’daki su tartışması büyüyor: ASKİ'den DSİ'ye yanıt geldi!Ankara’daki su tartışması büyüyor: ASKİ'den DSİ'ye yanıt geldi!

HALKI SUSUZ BIRAKMAYA ‘ÖZEL SEKTÖR’ GEREKÇESİ

DSİ'nin ret gerekçeleri arasında, bölgedeki mevcut Hidroelektrik Santralleri'nin (HES) ihtiyacı, barajın özelleştirme süreci, baraj gölündeki balık çiftliklerinin olası hak kayıpları ve kurum-özel sektör anlaşmazlıkları yer aldı. Muğla halkı, bu gerekçelerin bilimsel ve kamusal yararla bağdaşmadığını savunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Türkiye
Süsleyip 'küllerinden doğdu' demişlerdi: Erdoğan gidince Hatay yine küle döndü
Süsleyip 'küllerinden doğdu' demişlerdi: Erdoğan gidince Hatay yine küle döndü
Kayseri’de mobilya fabrikası alev alev yandı
Kayseri’de mobilya fabrikası alev alev yandı