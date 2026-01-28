DSİ’deki skandal ortaya çıktı: AKP’ye oy vermeyene su bile fazla görüldü

Devlet Su İşleri (DSİ), son yıllarda ciddi su sıkıntısı yaşayan CHP’li Bodrum ve Milas'ın, Akköprü Barajı'ndan yıllık 50 milyon metreküp içme suyu talebini reddetti. Bu miktar, özellikle yaz aylarında katlanan nüfusun susuzluk sorununu çözmek için talep edilmişti.

DSİ'DEN BODRUM VE MİLAS'A RET

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin (MUSKİ) talebi DSİ tarafından "uygun değildir" gerekçesiyle geri çevrildi. Karar, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşlarından tepki çekti.

BELEDİYESİ CHP’Lİ OLANA İÇME SUYU BİLE YOK

Reddin tartışma tepki çeken tarafı ise, aynı barajdan (Akköprü) ve aynı kaynaktan (Dalaman Çayı) Aydın'a yılda 220 milyon metreküp sulama suyu tahsis edilmesi oldu. Sözcü'deki haberde yer alanlara göre DSİ'nin, CHP'den AKP'ye geçen Aydın'a su vermeyi sürdürürken, turizm ve yaşam merkezi Bodrum ile Milas'ın içme suyu talebini reddetmesi, kamuoyunda "siyasi kayırmacılık" yorumlarına yol açtı.

DSİ'den Ankara'daki içme suyu hakkında açıklama

'SU YAŞAMSAL BİR HAKTIR'

Muğlalılar yaptıkları açıklamada, "Kendi havzamızda yer alan suyu istiyoruz. Su ticari bir meta değil, yaşamsal bir haktır. Suyumuzu istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bodrum İasos Mahalle Meclisi Derneği Başkanı Hülya Scobie, kararın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ankara’daki su tartışması büyüyor: ASKİ'den DSİ'ye yanıt geldi!

HALKI SUSUZ BIRAKMAYA ‘ÖZEL SEKTÖR’ GEREKÇESİ

DSİ'nin ret gerekçeleri arasında, bölgedeki mevcut Hidroelektrik Santralleri'nin (HES) ihtiyacı, barajın özelleştirme süreci, baraj gölündeki balık çiftliklerinin olası hak kayıpları ve kurum-özel sektör anlaşmazlıkları yer aldı. Muğla halkı, bu gerekçelerin bilimsel ve kamusal yararla bağdaşmadığını savunuyor.