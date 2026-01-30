Drift atıp sosyal medyada paylaştı: On binlerce lira ceza yedi

Yayınlanma:
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde otomobiliyle drift attığı tehlikeli anları sosyal medya hesabında paylaşan sürücü, 58 bin TL idari para cezasına çarptırıldı.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde otomobiliyle drift atan ve bu anları sosyal medyada paylaşan sürücü, Jandarma ekiplerinin radarına takıldı.

GÖRÜNTÜLER SİBER EKİPLERCE TESPİT EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri "sanal devriye" faaliyetleri sırasında bir paylaşıma ulaştı. Yapılan incelemede, 16 plakalı bir otomobilin ara sokaklarda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı anların sosyal medya üzerinden yayımlandığı görüldü.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Görüntüleri ihbar kabul ederek harekete geçen ekipler, kısa sürede araç sürücüsünün kimliğini tespit etti. Trafik kurallarını hiçe sayarak drift atan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 58 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

