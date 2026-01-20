Dorukhan Büyükışık davasında kritik gelişme: Polislerin dosyası cinayet davasıyla birleşti!

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık’ın bir inşaat alanında hayatını kaybetmesiyle ilgili yargı sürecinde dosyaların seyrini değiştiren bir karar alındı. İlk etapta “intihar” olarak değerlendirilen ölüm, soruşturma ilerledikçe cinayet ihtimalinin güçlenmesi üzerine farklı davalara konu olmuştu. Bu kapsamda açılan dosyalar birleştirildi.

Oğlunun ölümünde gerçeği ortaya çıkarmıştı! Emekli Tümgeneral hukuk mücadelesini anlattı

T24 yazarı Tolga Şardan’ın köşesinde aktardığına göre, olayın ardından görev yapan sekiz polis hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi, bu dosyanın; inşaat çalışanlarının “kasten öldürme” suçlamasıyla yargılandığı ve İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana dava ile birleştirilmesine karar verdi.

Mahkeme, polislerin olay günü kamu görevlisi sıfatıyla olay yerinde bulunduklarını, delil toplama sürecinde savcılık talimatlarına uyulmadığını ve bu durumun faillerin zamanında tespit edilmesini zorlaştırdığını vurguladı. Gerekçede, sanıkların aynı olay yerinde bulunmaları, karşılıklı tanık konumunda olmaları ve maddi olayın bütünlüğü dikkate alınarak dosyaların birlikte görülmesinin usul açısından daha uygun olacağı belirtildi.

POLİSLERİN AVUKATLARININ İTİRAZI REDDEDİLDİ

Sanık polislerin avukatları birleştirme kararına itiraz etti ancak dosyayı inceleyen İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kesin olarak reddetti. Böylece sekiz polis, inşaat çalışanlarıyla birlikte cinayet davası kapsamında yargılanacağı ifade edildi.