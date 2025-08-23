Doğumda karnında gazlı bez unuttular: Soruşturma iki yıl sonra açılabildi

Antalya'da, 2021 yılında özel bir hastanede doğum yapan Y.S.’nin karnında gazlı bez unutuldu. Uzun süre boyunca ağrı çeken Y.S.’nin vücudunda unutulan 30 santimetrelik gazlı bez, çekilen tomografi ile görüldü ve kadın ameliyata alındı. Sağlık Bakanlığı ise, kadının şikayetinden 2 yıl geçmesinin ardından sorumlular hakkında soruşturma izni verdi.

AĞRILARI YILLARCA SÜRDÜ!

Antalya'da yaşayan Y.S. isimli kadın, 2021 yılında özel bir hastanede doğum yaptı. Sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen Y.S., taburcu edildiği gün yaşadığı kusma ve ağrı şikayetiyle tekrar aynı hastaneye başvurdu. Bağırsaklarında yaşadığı sıkıntı sebebiyle 12 gün hastanede tedavi gören Y.S., bebeğinden de ayrı kaldı. Annesi tarafından emzirilemeyen bebek mama ile beslendi.

Taburcu edilen Y.S.'nin bu kez de dikişlerinden iltihap akmaya başladı. Bunun üzerine yeniden hastaneye giden Y.S.'ye doktoru D.A.’nın durumun normal olduğunu, iltihabın zamanla biteceğini söylediği öne sürüldü. Hastaneden ayrılan Y.S.'nin 2 yıl boyunca ara ara ağrıları ve iltihap akıntısı devam ederken başvurduğu hastanelerden sonuç alamayan kadın, ağrılarla geçen 2 yılın ardından 2023’te Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

30 SANTİMETRELİK GAZLI BEZ UNUTMUŞLAR!

Yapılan kontrollerde, doktor acil tomografi çektirmesini isterken 2023 yılının ağustos ayında çekilen tomografide, Y.S.'nin vücudunda doğumun ardından unutulan bir gazlı bez olduğu fark edildi. Y.S.'nin karnında unutulan yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki gazlı bez ameliyatla alınırken Y.S., hastane ve süreç içerisinde ihmali bulunan doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çok zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Y.S., 2 yıl boyunca ağrılarının ve ara ara iltihap akışının devam ettiğini belirterek "Farklı hastanelere de başvurdum ancak kimse teşhis koyamadı. En son Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Burada bana doğum sırasında vücudumda sargı bezi kaldığı söylendi. Doğum yaptığımda 10 gün boyunca ağrılarım yüzünden çocuğumu kucağıma bile alamamıştım" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI!

Suç duyurusunun ardından Sağlık Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlatırken yapılan incelemede, dosyada adı geçen sağlık personelinin ifadesine başvuruldu. Doktor D.A., verdiği ifadede sorunsuz bir şekilde doğumun gerçekleştiğini, Y.S.'nin 2 gün sonra sağlıklı şekilde taburcu edildiğini, tıbbi kayıtlara göre ameliyathanedeki malzeme sayısının kayıtlara göre tam olduğunu ifade etti. Doktor, ifadesinin devamında "Y.S.'ye yapılan ultrasonda yabancı bir cisim gözlenmedi. Gazlı bez tüm dikkatimize ve sayımımıza rağmen operasyon sırasında hastanın vücudunda kalmışsa steril olduğundan hastaya tıbbi bir zarar vermemiştir" ifadelerini kullandı.

SORUMLULAR TEK TEK İFADE VERDİ

Konuya ilişkin, ameliyathane hemşiresi Ö.Ö.’nün de ifadesi alınırken Ö.Ö., salgın sürecinde kendi hayatlarını hiçe sayarak anne ve bebeğin hayatını düşünerek hareket ettiklerini, ameliyat sonrasında malzemelerin tam olarak doktora bildirildiğini ifade etti. Radyolojik görüntülemeyi yapan doktor E.B. ise doktor D.A.'nın talebi ile Y.S.'de yapılan görüntülemede; akciğer ve damarlara yönelik inceleme yaptığını, batındaki bir patolojinin görülmesinin imkansız olduğunu, incelemede bağırsakta genişleme ve sıvı gördüğünü belirtti.

Doktor E.B. ifadesinin devamında "İnceleme alanıma girdiği kadarıyla batındaki bağırsak anslarında ileri derecede distansiyon (karın şişliği) olduğundan bahsedilmiştir. Yapılan ikinci gözlemde de bağırsaklarda geçiş tıkanıklığı tanısı konulmuştur. Benim gerçekleştirdiğim işlemde herhangi bir eksik ve atlama yoktur. Aksine Gossypiboma (hastanın vücudunda yabancı cisim unutulması) varlığında erken dönemde görülebilecek en olası patolojik durum olan tıkanıklık tanısı konulmuştur. Bundan sonrası klinisyenin değerlendirmesiyle sonuçlandırılabilecek bir süreçtir. Kullanılan gazlı bezin radyopak madde ile işaretli olmaması da tanısal gecikmede rol oynamıştır." sözlerini sarf etti.

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİNİ 2 YIL SONRA VERDİ

Sağlık Bakanlığı'nın Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından yapılan ön inceleme sonucunda, eylemlerin adli mercilerle aydınlatılması gerektiği ifade edilerek Doktor D.A., ameliyathane hemşiresi Ö.Ö., Uzman Doktor N.K., Uzman Doktor E.B. hakkında 2 yıl sonra soruşturma izni verildi.

