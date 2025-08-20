Depremde 15 kişi can vermişti! 13 kamu görevlisi hakkında istenen ceza belli oldu

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Penta Park Sitesi'nde 115 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Penta Park A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Başkır, muhasebe müdürü Metin Başkır ve işletme müdürü Özcan Çakmak hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

KAMU GÖREVLİLERİNE DE DAVA AÇILDI!

Başsavcılık, kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni talep ederken Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nin kararıyla 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.

Yürütülen soruşturma sonucunda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ek iddianame hazırlanırken iddianamede, dosyaya giren bilirkişi raporunda kamu görevlilerine "tali kusur" atfedildiği bilgisine yer verildi.

Binanın yapıldığı dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yapan Mehmet Dişçeken, Veli Çiftaslan, Fahri Yiğitoğlu, Hacı Mehmet Güner, Osman Yaşar Dağıstanlı, Çetin Hurşitoğlu, Cengiz Şirikçi, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Melike Özdemir, Emre Arıkan, Ahmet Tüfekçi, Hülya Çelik, Mehmet Enver Erdal hakkında kamu davası açıldı.

Hazırlanan iddianamede, sanıkların savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri ifade edilirken bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan sanıkların, görevlerini ihmal ettikleri ve mevzuata aykırı yapı projelerine onay verdikleri belirlendi.

MESLEKTEN MEN EDİLMELERİ TALEP EDİLDİ!

Savcılık, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasana neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası almalarını ve ayrıca, ilgili meslekleri icradan yasaklamalarını istedi.

