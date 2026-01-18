Doğuda kar esareti: Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı

Türkiye’nin birçok noktasında etkili olan kar yağışı, doğu illerini esaret altına aldı. Bingöl, Siirt, Elazığ, Şırnak ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 558 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından etkisin gösteren yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Doğu illerinde kar yağışı kentleri esaret altına alırken Bingöl Özel İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 16, Solhan'da 3, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 127 yerleşim yerinin yolu kapandı. Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

kar4.png

KÖY YOLLARI KAPANDI!

Siirt’te ise etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Pervari'de 3, Şirvan'da 2, Eruh'ta 1 ve Baykan'da 1 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

kar.png

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Elazığ'da da etkisini sürdüren kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 65, ilçelerden Ağın'da 1, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 40, Maden'de 14, Karakoçan'da 42, Keban'da 24, Kovancılar'da 44 ve Palu'da 23 köy yolu kar sebebiyle kapandı. Ekiplerin 273 köy yolunun ulaşıma açılması için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Meteoroloji'den 2 bölge için 'kuvvetli kar' uyarısıMeteoroloji'den 2 bölge için 'kuvvetli kar' uyarısı

ŞIRNAK’TA DA YOLLAR KAPANDI!

Şırnak’ta ise, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Beytüşşebap'ta 3 ve Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı. İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerinin yolları açma çalışmalarnın devam ettiği ifade edilirken belediye ekipleri tarafından kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

kar2.png

YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞIM SĞANAMIYOR!

Batman’da da, kar yağışı nedeniyle ilçelerden Gercüş'te 18, Hasankeyf'te 2, Kozluk'ta 48 ve Sason'da 79 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, 147 yerleşim yerine tekrar ulaşım sağlamak için çalışma yürütüyor

Kaynak:AA

