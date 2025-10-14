Doğa yürüyüşünde kaybolmuştu: Ayak izleri takip edilerek bulundu

Doğa yürüyüşünde kaybolmuştu: Ayak izleri takip edilerek bulundu
Isparta'da doğa yürüyüşü yapan emekli muhasebeci Hurşit yıldırım, 4 gün süren aramanın ardından bulundu. Yıldırım, 4 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu dağlık alandan indirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Oluklacı Tepesi bölgesinde kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Hurşit Yıldırım, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından dağlık bölgeden indirildi.

Doğa yürüyüşünde yaralandı: Ekipler 2 saatte kurtardıDoğa yürüyüşünde yaralandı: Ekipler 2 saatte kurtardı

Yıldırım’ın bulunduğu yerin sarp kayalık ve çalılıklarla kaplı olması nedeniyle JAK, AFAD ve UMKE ekipleri koordineli şekilde çalışma yürüttü.

YAKLAŞIK 4 SAATTE İNDİRİLDİ

Yıldırım, özel bir sedyeye alınarak saat 14.00'te zorlu araziden indirilmeye başlandı. Saat 18.00 sıralarında kara ambulansının bulunduğu bölgeye ulaştırılan Yıldırım, ilk müdahalenin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen Hurşit Yıldırım’ın tedavisine başlandı.

AYAK İZLERİ SADESİNDE BULUNDU

JAK timleri ile bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katılan Müsalahattin Kuş, "Sabah saatlerinde başladık aramaya. Hastane üzerine dolandım. Ormanın içinde ayak izlerini buldum. Taşın başına çıkınca kendisini gördüm. Sağlık durumu da gayet iyi" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

