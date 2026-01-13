Diyarbakır’da kanlı infaz: Kur’an kursuna sığındı ama kurtulamadı

Diyarbakır’da kanlı infaz: Kur’an kursuna sığındı ama kurtulamadı
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde husumetlilerinden kaçarak bir Kur’an kursu binasına sığınan Yasin Acun (35), peşinden gelen yüzleri maskeli iki saldırgan tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay sırasında binadaki güvenlik görevlisi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan şahıslardan kaçmaya çalışan Yasin Acun, can havliyle bölgedeki bir Kur’an kursunun binasına girdi. Ancak Acun’u takip eden yüzleri maskeli iki şüpheli de binadan içeri girerek yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle ateş açtı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ DE HEDEF OLDU

Saldırganların açtığı ateş sonucu Yasin Acun ağır yaralanırken, olay yerinde bulunan 34 yaşındaki güvenlik görevlisi O.Ç. de kurşunların hedefi oldu. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçarken, yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yasin Acun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan güvenlik görevlisi O.Ç. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Acun’un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Son dakika... Savcı kadın hakimi odasında vurdu: İkinci kurşundan hükümlü çaycı kurtardıSon dakika... Savcı kadın hakimi odasında vurdu: İkinci kurşundan hükümlü çaycı kurtardı

YUNUS TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlatan Yunus polis ekipleri, iki saldırganı kısa sürede tespit etti. Şüpheliler, olayda kullandıkları değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Türkiye
Yangının ortasında kalan yavru köpek için mahalle seferber oldu!
Yangının ortasında kalan yavru köpek için mahalle seferber oldu!
Kesintiler sona erdi: Yalova suya kavuştu!
Kesintiler sona erdi: Yalova suya kavuştu!
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş Bakan Tunç ile görüştü
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş Bakan Tunç ile görüştü