Diyarbakır’da kanlı infaz: Kur’an kursuna sığındı ama kurtulamadı

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan şahıslardan kaçmaya çalışan Yasin Acun, can havliyle bölgedeki bir Kur’an kursunun binasına girdi. Ancak Acun’u takip eden yüzleri maskeli iki şüpheli de binadan içeri girerek yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle ateş açtı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ DE HEDEF OLDU

Saldırganların açtığı ateş sonucu Yasin Acun ağır yaralanırken, olay yerinde bulunan 34 yaşındaki güvenlik görevlisi O.Ç. de kurşunların hedefi oldu. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçarken, yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yasin Acun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan güvenlik görevlisi O.Ç. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Acun’un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

YUNUS TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlatan Yunus polis ekipleri, iki saldırganı kısa sürede tespit etti. Şüpheliler, olayda kullandıkları değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.