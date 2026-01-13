Son dakika... Savcı kadın hakimi odasında vurdu: İkinci kurşundan hükümlü çaycı kurtardı

İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı saldırı meydana geldi.

SAVCI KADIN HAKİMİ DURUŞMA SALONUNDA VURDU

Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yapan hakim Aslı Kahraman., eski sevgilisi olduğu öğrenilen savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan tarafından silahla vuruldu.

İddiaya göre adliyede görev yapan Kılıçaslan ile Kahraman arasında yaşanan anlaşmazlık tartışmaya dönüştü.

Ceylan Sever'in aktardığına göre; Kılıçaslan'nın hakime Kahraman’ın odasında oturdukları sırada gerçekleştirdi. Kılıçaslan, silahıyla ateş ederek kasık bölgesinden yaraladı. Kılıçaslan ikinci atışı yapmak istediğinde, o sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ isimli şahıs tarafindan engellendi.

Aslı Kahraman, saldırıda vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kahraman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Kılıçaslan ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.