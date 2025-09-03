Diyarbakır'da kan donduran olay: Gün ortasında 13 yaşındaki çocuğa toplu istismar iddiası

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi, gün ortasında yaşanan korkunç bir olayla sarsıldı. Güneydoğu Ekspres'ten Jan Belek'in haberine göre uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir grup şahıs, 13 yaşındaki bir kız çocuğunu döverek zorla boş bir eve sokmaya çalıştı. Mahalleli kadınların duyarlılığı ve vatandaşların müdahalesi sayesinde toplu istismar girişimi önlendi. Şüpheliler, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine kaçtı.

"BİR KAÇ ERKEĞİN KÜÇÜK KIZA VURARAK ZORLA BOŞ OLAN EVE SOKMAYA ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜK"

Güvenlik nedeniyle ismini açıklamayan bir görgü tanığı, olayı şöyle anlattı:

"Biz evde oturuyorduk önce tartışma bağırma sesleri geldi. Ardından yardım isteyen çocuk ve kadın sesleri geldi. Direk yengemlerle beraber çıktık dışarıya. Bir kaç erkeğin küçük kıza vurarak, zorla boş olan eve sokmaya çalıştığını gördük. Hemen müdahale ettik, kavga başladı. Kız çocuğu bu sırada kayboldu"

"DAYAK YİYİNCE KÜFÜRLER EDEREK KIZI BIRAKIP KAÇTILAR"

Başka bir görgü tanığı ise şunları aktardı:

"Eşim haber verdi, 'Kızı dövüyorlar' dedi. Tanımadığımız gençlerin üzerine yürüdük. 'Abi amcamın kızıdır, evden kaçmış eve götürüyoruz' dediler. 'Burası boş ev, ev sahibi de siz değilsiniz ne eve götürmesi' diyerek onları tersledik. Bu arada mahallenin gençleri onları vurmaya başladı, dayak yiyince küfürler ederek kızı bırakıp kaçtılar"

"HEPİMİZ ONLARDAN KORKUYORUZ"

Olayın yaşandığı evin yakınındaki bir komşu ise şunları söyledi:

"Tanıyorum onları. Kız tir tir titriyordu. Oğlum müdahale edince ona da saldırdılar. Kız daha 13 yaşındaydı. 5 yada 6 erkek vardılar. Gözleri dönmüş gibiydiler. Zaten bu arka tarafta uyuşturucu satıyorlar. Hepimiz onlardan korkuyoruz. Kimse bir şey yapamıyor onlara."

Gün ortasında küçük çocuğa toplu istismar girişimi, mahallede korku ve paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri, yetkililerden yardım talep ederek duruma el atmalarını istedi.