Diyarbakır’da boş araziye yıldırım düştü! O anlar kamerada
Diyarbakır’da gün boyunca parçalı bulutlu seyreden hava, akşam saatlerinde yoğun sağanak yapışa dönüştü. Etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü de etkili olurken kentin Ergani ilçesinin Gürpınar Mahallesi’nde bulunan araziye yıldırım düştü.
CEP TELEFONU KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ!
Yıldırımın boş araziye düştüğü anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
METEOROLOJİ SARI KODLA UYARMIŞTI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Diyarbakır, Şanlıurfa’nın kuzeyi, Batman, Mardin’in kuzeyi, Bingöl, Muş, Bitlis ile zamanla Erzurum, Ağrı, Van’ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını bildirmişti.
Yetkililer, söz konusu bölgede yaşayan vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.
