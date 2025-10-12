Diyarbakır’da boş araziye yıldırım düştü! O anlar kamerada

Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında, Ergani ilçesinde bulunan araziye yıldırım düştü. O dakikalar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.