Diyarbakır’da akılalmaz olay! 30 yıl önce açtıkları davayı kazandılar: Tapulu arazilerindeki yolu taşlarla kapattılar
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 31 hak sahibi 30 yıl önce açtıkları davayı kazandı ve arazilerinden geçen yolun kaldırılmasını talep etti. Hak sahipleri, arazilerinden geçen yolu taşlarla ulaşıma kapattı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Mezarlık Caddesi'nde 31 hak sahibi, 30 yıl önce açtıkları davayı kazandı. Mahkeme kararına göre 5,5 dönümlük arazilerinden geçen yolun kaldırılmasını talep eden hak sahipleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu. İddiaya göre, belediye yetkilileri, hak sahiplerine yolun kaldırılacağı söyledi fakat süreç ilerlemeyince hak sahipleri yolu taşlarla ulaşıma kapattı.

YOLU TAŞLARLA KAPATTILAR

Polis ekiplerinin çabaları sonucunda taraflar eylemlerini noktaladı ve durumu yeniden görüşmek üzere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne yönlendirildi. Yol ise taşların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

tapulu-arazilerinden-gecen-yolu-taslarla-938203-278588.jpg

“EN SON ÇARE YOLU KAPATMAK OLDU”

Hak sahiplerinden Saime Tungaç (60), sorunları çözülmediği için yolu kapattıklarını belirterek "Bu arsa ve şu an cadde olan yer bizimdir. Yol olarak kullanıyorlar, biz de kapattık. Dava açtık ve kazandık. Belediyeye gittik. Bize 3 gün sonra alternatif yolu açacaklarını söylediler ancak açmadılar. Bizi herkes bir yerlere yönlendirdi. Ben hastayım. Burada beyin kanaması geçirsem sorumlusu kim olacak? Yukarıda Allah, aşağıda devlet var. Burası tapulu arazimizdir. 2 yıldır müteahhide vermişiz. Zavallı, bir şey yapamıyor.” ifadelerini kullandı.

En mutlu gün savaş alanına döndü! Düğüne kavga gölgesi düştüEn mutlu gün savaş alanına döndü! Düğüne kavga gölgesi düştü

Kiracı ve depremzede olduğunu ifade eden Tungaç, “6 çocuğum var ve hiçbiri çalışmıyor. Allah rızası için bize yardımcı olacak kimse yok mu? En son çare yolu kapatmak oldu. 30 yıldır mahkemeye gidip geliyorduk. Burada cuma günleri semt pazarı da kuruluyor” sözlerini sarf etti.

tapulu-arazilerinden-gecen-yolu-taslarla-938213-278588.jpg

BELEDİYE ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Belediye yetkilileri ise, bölgede kamulaştırılan yapıların kısa süre önce yıkıldığını kaydederek polis merkezi duvarının yeni yol güzergahı içinde kalması sebebiyle gerekli yazışmaların yapıldığını ve hak sahiplerinin mağdur olmaması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Kaynak:DHA

