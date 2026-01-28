Diyanet'in 'eğitim yatırımı ödeneği' 117 üniversiteyi geride bıraktı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı eğitim yatırımları için ayrılan 502 milyon TL'lik ödeneğiyle ODTÜ, Yıldız Teknik ve Ankara Üniversitesi gibi Türkiye'nin en köklü 117 üniversitesini geride bırakarak eğitim bütçesi dağılımında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
2026 yılı eğitim sektörü yatırımlarının dağılımına göre Diyanet'e tahsis edilen 502 milyon TL'lik kaynağın 350 milyon TL'lik kısmı devam eden projeler için ayrılırken, 152 milyon TL'lik kısmının ise yeni projelerin hayata geçirilmesinde kullanılması planlanıyor.
KÖKLÜ ÜNİVERSİTELER LİSTENİN GERİSİNDE KALDI
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet’in eğitim yatırımı ödeneği, Türkiye’nin en saygın akademik kurumlarına ayrılan payları geride bıraktı. Yatırım ödeneği bazında Diyanet'in altında kalan bazı üniversiteler şunlar:
Diyanet İşleri Başkanlığı: 502 Milyon TL
Ankara Üniversitesi: 500 Milyon TL
Yıldız Teknik Üniversitesi: 490 Milyon TL
Anadolu Üniversitesi: 419 Milyon TL
Marmara Üniversitesi: 395 Milyon TL
ODTÜ: 391 Milyon TL
Gazi Üniversitesi: 375 Milyon TL
Çukurova Üniversitesi: 275 Milyon TL
Akdeniz Üniversitesi: 230 Milyon TL
"MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM" BAŞLIĞI TARTIŞILIYOR
Diyanet’in bu dev ödeneği üniversitelerin bilimsel ve akademik altyapı yatırımlarını aşan bir seviyede "Mesleki ve Teknik Eğitim" kalemi altında alması, kamuoyunda bütçe öncelikleri açısından tartışmalara yol açtı. Özellikle ODTÜ (391 milyon TL) ve Kocaeli Üniversitesi (105 milyon TL) gibi teknik ve araştırma odaklı kurumların Diyanet’in oldukça gerisinde kalması dikkat çekti.