Diyanet'in 'eğitim yatırımı ödeneği' 117 üniversiteyi geride bıraktı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı eğitim yatırımları için ayrılan 502 milyon TL'lik ödeneğiyle ODTÜ, Yıldız Teknik ve Ankara Üniversitesi gibi Türkiye'nin en köklü 117 üniversitesini geride bırakarak eğitim bütçesi dağılımında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

2026 yılı eğitim sektörü yatırımlarının dağılımına göre Diyanet'e tahsis edilen 502 milyon TL'lik kaynağın 350 milyon TL'lik kısmı devam eden projeler için ayrılırken, 152 milyon TL'lik kısmının ise yeni projelerin hayata geçirilmesinde kullanılması planlanıyor.

KÖKLÜ ÜNİVERSİTELER LİSTENİN GERİSİNDE KALDI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet’in eğitim yatırımı ödeneği, Türkiye’nin en saygın akademik kurumlarına ayrılan payları geride bıraktı. Yatırım ödeneği bazında Diyanet'in altında kalan bazı üniversiteler şunlar:

Diyanet İşleri Başkanlığı: 502 Milyon TL

Ankara Üniversitesi: 500 Milyon TL

Yıldız Teknik Üniversitesi: 490 Milyon TL

Anadolu Üniversitesi: 419 Milyon TL

Marmara Üniversitesi: 395 Milyon TL

ODTÜ: 391 Milyon TL

Gazi Üniversitesi: 375 Milyon TL

Çukurova Üniversitesi: 275 Milyon TL

Akdeniz Üniversitesi: 230 Milyon TL

"MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM" BAŞLIĞI TARTIŞILIYOR

Diyanet’in bu dev ödeneği üniversitelerin bilimsel ve akademik altyapı yatırımlarını aşan bir seviyede "Mesleki ve Teknik Eğitim" kalemi altında alması, kamuoyunda bütçe öncelikleri açısından tartışmalara yol açtı. Özellikle ODTÜ (391 milyon TL) ve Kocaeli Üniversitesi (105 milyon TL) gibi teknik ve araştırma odaklı kurumların Diyanet’in oldukça gerisinde kalması dikkat çekti.