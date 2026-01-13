Diyanet Vakfı'nda 10 milyar liralık karadelik iddiası! Sayıştay denetleyemiyor, iktidar hesap vermiyor

Diyanet Vakfı'nda 10 milyar liralık karadelik iddiası! Sayıştay denetleyemiyor, iktidar hesap vermiyor
Yayınlanma:
Vatandaştan kurban ibadeti için toplanan ve tahmini tutarı 10 milyar lirayı bulan devasa paranın akıbeti meçhul. İYİ Partili Turhan Çömez’in, Sayıştay denetiminden uzak tutulan Türk Diyanet Vakfı’nın harcamalarına ve organizasyonuna ilişkin sorduğu kritik sorulara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasal süre dolmasına rağmen tek kelime yanıt veremedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türk Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2025 yılında gerçekleştirdiği yurt dışı kurban kesim organizasyonundaki soru işaretlerini aydınlatmak için harekete geçmişti. Çömez, 25 Kasım 2025 tarihinde TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesiyle konuyu gündeme taşıdı. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çömez'in sorduğu sorulara yasal cevaplama süresi dolmasına rağmen sessiz kaldı.

VATANDAŞTAN TOPLANAN PARANIN HESABI VERİLEMİYOR

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamada, denetimsizliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Ortadaki rakamlar ise dudak uçuklatıyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın verilerine göre, geçen yıl Türkiye ile birlikte toplam 81 ülkede vekâlet yoluyla tam 898 bin 450 hisse kurban kesildi. Vatandaşlardan bu ibadet için yurt içinde 13 bin 500 TL, yurt dışında ise 5 bin 450 TL para toplandı.

03041c14-8ffc-490f-95e0-4bd9a633.jpg

Ancak skandalın boyutu, toplanan paranın büyüklüğüyle sınırlı değil. Nerede ve kaç adet kurban kesildiğine dair şeffaf bir açıklama yapılmadığı için net rakamlar bilinmezken, halktan toplanan paranın 7 ile 10 milyar TL arasında olduğu tahmin ediliyor. Milyarlarca liralık bu dev bütçenin detayları ise sır gibi saklanıyor.

Ayasofya'ya kamyon sokmuştu: Erdoğan'ın arkadaşı Diyanet Vakfı'nın heyetine girdiAyasofya'ya kamyon sokmuştu: Erdoğan'ın arkadaşı Diyanet Vakfı'nın heyetine girdi

SAYIŞTAY YOK, DENETİM YOK

Milyarlarca liralık bir ekonomi dönmesine rağmen, sürecin karanlıkta bırakılması tepki çekiyor. Kurbanlık hayvanların hangi ülkelerden, kimlerden ve hangi şirketlerden satın alındığı meçhul. Satın almaların hangi usullerle yapıldığı, kimlerin bu işe aracılık ettiği, nakliye, kesim ve dağıtım işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiği soruları havada kalıyor.

En vahim tablo ise denetim mekanizmasında ortaya çıkıyor. TDV, vakıf statüsünde olduğu gerekçesiyle devletin en üst denetim organı olan Sayıştay'ın denetimine tabi değil. Turhan Çömez, bu devasa paranın nasıl harcandığını ve yüz binlerce hayvanın hangi yollarla temin edildiğini sormasına rağmen Cevdet Yılmaz’ın suskunluğunu koruduğunu vurguladı.

ÇÖMEZ'DEN SERT TEPKİ: BEDELİNİ MİLLET ÖDÜYOR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, önergesinin yanıtsız bırakılmasını şu çarpıcı sözlerle eleştirdi:

"Güzelim ülkede devlet kurumları yönetilmiyor, savruluyor. Yolsuzlukların ve denetimsizliğin bedelini ise millet fakirlik ve sefaletle ödüyor."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Türkiye
Yalova'daki 48 gündür devam eden planlı su kesintileri sona erdi
Yalova'daki 48 gündür devam eden planlı su kesintileri sona erdi
Adana'da iki grup arasındaki çatışma sonrası mahalle ablukaya alındı: Ölü ve yaralılar var!
Adana'da iki grup arasındaki çatışma sonrası mahalle ablukaya alındı: Ölü ve yaralılar var!
Husumetlisine ateş ederken yanındaki kişiyi öldüren sanığa ağır ceza
Husumetlisine ateş ederken yanındaki kişiyi öldüren sanığa ağır ceza