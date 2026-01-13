Diyanet Vakfı'nda 10 milyar liralık karadelik iddiası! Sayıştay denetleyemiyor, iktidar hesap vermiyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türk Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2025 yılında gerçekleştirdiği yurt dışı kurban kesim organizasyonundaki soru işaretlerini aydınlatmak için harekete geçmişti. Çömez, 25 Kasım 2025 tarihinde TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesiyle konuyu gündeme taşıdı. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çömez'in sorduğu sorulara yasal cevaplama süresi dolmasına rağmen sessiz kaldı.

VATANDAŞTAN TOPLANAN PARANIN HESABI VERİLEMİYOR

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamada, denetimsizliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Ortadaki rakamlar ise dudak uçuklatıyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın verilerine göre, geçen yıl Türkiye ile birlikte toplam 81 ülkede vekâlet yoluyla tam 898 bin 450 hisse kurban kesildi. Vatandaşlardan bu ibadet için yurt içinde 13 bin 500 TL, yurt dışında ise 5 bin 450 TL para toplandı.

Ancak skandalın boyutu, toplanan paranın büyüklüğüyle sınırlı değil. Nerede ve kaç adet kurban kesildiğine dair şeffaf bir açıklama yapılmadığı için net rakamlar bilinmezken, halktan toplanan paranın 7 ile 10 milyar TL arasında olduğu tahmin ediliyor. Milyarlarca liralık bu dev bütçenin detayları ise sır gibi saklanıyor.

SAYIŞTAY YOK, DENETİM YOK

Milyarlarca liralık bir ekonomi dönmesine rağmen, sürecin karanlıkta bırakılması tepki çekiyor. Kurbanlık hayvanların hangi ülkelerden, kimlerden ve hangi şirketlerden satın alındığı meçhul. Satın almaların hangi usullerle yapıldığı, kimlerin bu işe aracılık ettiği, nakliye, kesim ve dağıtım işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiği soruları havada kalıyor.

En vahim tablo ise denetim mekanizmasında ortaya çıkıyor. TDV, vakıf statüsünde olduğu gerekçesiyle devletin en üst denetim organı olan Sayıştay'ın denetimine tabi değil. Turhan Çömez, bu devasa paranın nasıl harcandığını ve yüz binlerce hayvanın hangi yollarla temin edildiğini sormasına rağmen Cevdet Yılmaz’ın suskunluğunu koruduğunu vurguladı.

ÇÖMEZ'DEN SERT TEPKİ: BEDELİNİ MİLLET ÖDÜYOR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, önergesinin yanıtsız bırakılmasını şu çarpıcı sözlerle eleştirdi:

"Güzelim ülkede devlet kurumları yönetilmiyor, savruluyor. Yolsuzlukların ve denetimsizliğin bedelini ise millet fakirlik ve sefaletle ödüyor."