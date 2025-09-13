Dışişleri Bakanlığından Pakistan’daki terör saldırısına kınama

Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Hayber Pahtunva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Hayber Pahtunva eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Hayber Pahtunva eyaletinde bugün (13 Eylül) meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin, dost ve kardeş Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

