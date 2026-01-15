Direksiyon sınavlarındaki büyük şüphe! “Para için sınavdan bırakıyorlar” iddiası

Ehliyet almak isteyen adayların girdiği direksiyon sınavında, özellikle son zamanlarda dikkat çeken bir talo ortaya çıkıyor. Adayların büyük bir kısmı direksiyon sınavında ilk denemelerinde başarısız olurken bu durum tartışmaları da beraberinde getiriyor. Adaylar “bilinçli olarak bırakıldık” iddiasında bulunurken eğitmenler ise, artan denetimlerin trafik güvenliği için zorunlu olduğunu ifade ediyor.

Paylaşılan verilere göre, direksiyon sınavına giren yaklaşık 1,5 milyon adayın 800 bine yakını ilk sınavda başarısız oluyor. Söz konusu oran, geçmiş yıllara kıyasla daha yüksek bir başarısızlık tablosuna işaret ederken birçok soruyu da gündeme taşıyor.

Uzmanlar eskiden denetimlerin yapılmadığı ve kanunun yeterli seviyede işlemediğini ifade ederken şimdilerde ise trafik güvenliği için bütün aşamaların tamamlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

ADAYLAR BİLİNÇLİ OLARAK BIRAKILDIKLARINI İDDİA EDİYOR!

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, sınavda başarısız olan sürücü adaylarının önemli bir bölümü, başarısızlık gerekçelerinin küçük ve yoruma açık detaylara dayandığını iddia ediyor. Adayların en çok dile getirdiği şikâyetler arasında; “vites değiştirirken vitese bakmak”, “sınav sırasında yüksek sesle konuşmak”, “kaldırıma fazla yaklaşmak” ve “park esnasında yoldaki sarı çizgiye temas etmek” bulunuyor.

Bazı adaylar ise, park alanındaki çizgiye milimetrik temasın dahi sınavın sonlandırılmasına yol açtığını ifade ediyor. Sınavdan kalan bir aday, “Trafiği aksatmadım, sinyallerimi verdim, parkımı yaptım. Ama sarı çizgiye dokunduğum için sınav bitti. Kendimi yetersiz bir sürücü gibi hissetmedim ama yine de kaldım.” ifadelerini kullanarak yaşadıklarını aktardı.

“PARA İÇİN BIRAKILIYOR” İDDİASI!

Sürücü adaylarının tepkisine neden olan bir diğer unsur ise maddi yük. Direksiyon sınavından kalan adaylar, yeniden sınava girebilmek için harç bedeli ve ek eğitim masraflarıyla birlikte yaklaşık 4-6 bin liralık bir ödeme yapmak durumunda kalıyor. Bu durum, özellikle öğrenciler için sınavı sadece teknik değil, ekonomik olarak da zorlayıcı hâle getiriyor.

Adaylar, bu noktada “bilinçli bırakma” iddialarını daha yüksek sesle dile getiriyor. Bazı adaylar, başarısızlığın kurslara ek gelir sağladığı görüşünde.

KAMERA KAYDI ZORUNLU OLACAK!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sürücü ehliyeti alabilmek için yapılan direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınması yönünde Millî Eğitim Bakanlığı’na bir tavsiyede bulundu. İstanbul’da direksiyon sınavından geçemeyen bir kişinin başvurusunu inceleyen KDK, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında şeffaflığın sağlanması adına kamera sistemiyle kayıt alınmasına yönelik uygulamanın hayata geçirilmesini tavsiye etti.

Söz konusu tavsiye üzerine, Millî Eğitim Bakanlığı, ilgili yönetmelikte mevzuat güncelleme çalışmalarının devam ettiği, sınav sürecinin kamera kaydına alınmasına dair hüküm konulması yönündeki değişiklik taslağı üzerinde de çalışıldığını KDK’ye bildirdi.

“KANUN TAM ANLAMIYLA UYGULANSA KİMSE EHLİYET ALAMAZ”

Sürücü kursu eğitmenliğini 11 yıldır sürdüren Ramazan Kıvanç, direksiyon sınavlarında “bilinçli bırakma” iddialarını kesin bir dille yalanlayarak “Kasıtlı bırakma gibi bir durum olsa buna ilk biz müdahale ederiz. Komisyonlar kanunu uygulamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarla bugünü kıyaslayan Kıvanç, “Mavi hatalar vardır. Bunlar adaylara sorularak değerlendirilebilir. Dört hatadan sonra beşinci hata yapılırsa sistem sınavı sonlandırır. Ancak çoğu komisyon iyi niyetlidir, insanlara kıyamaz ve ‘mavilerden geçtin’ diyerek devam ettirir. Ama sarı hata tehlikelidir, kırmızı hata ise kesinlikle affedilmez” sözlerini sarf etti.

Kıvanç, sözlerinin devamında sinyal hatalarına da değinerek “Sınavda bir kez sinyal unutulması bile mevzuata göre sınavın sonlandırılmasını gerektiriyor. Bu bizim kararımız değil, kanunun emri” dedi.

Bazı adayların sınav sırasında ciddi hatalar yaptığını söyleyen Kıvanç “Sürüş ile hiç ilgisi yok, sınavdan kalınca hocalara saldıranlar var. Bizim aracımızı parçalayan sürücü adayı oldu. MEB’den gelen denetçiler varsa buna müdahale eder. Her şey kayıt altında. Kanun tam anlamıyla harfiyen uygulansa Türkiye’de kimse ehliyet alamaz” açıklamasında bulundu.