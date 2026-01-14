Direksiyon sınavlarına kamera kaydı mı geliyor?

Direksiyon sınavlarına kamera kaydı mı geliyor?
Yayınlanma:
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sürücü ehliyeti alabilmek için yapılan direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınması yönünde Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Kurumun kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi, sürücü ehliyeti alabilmek için yazılı sınavların ardından direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavına katıldı.

Sınavda ilk parkuru başarıyla tamamlayan sürücü adayı, ikinci parkurda ciddi bir hata yapmadığı halde başarısız sayıldı ve tekrar sınava girerek, sınav ücreti ödemek zorunda kaldı.

Sınav değerlendirmesinin objektiflikten uzak ve keyfi biçimde yapıldığını, bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığını ileri süren kişi, benzer mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla direksiyon sınavlarının şeffaf, denetlenebilir ve adil koşullarda yürütülmesi adına mevzuat düzenlemesi yapılması için KDK'ye başvurdu.

direksiyon.jpg

Başvuruyu inceleyen KDK, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında şeffaflığın sağlanması adına kamera sistemiyle kayıt alınmasına yönelik uygulamanın hayata geçirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Ehliyet sınavında rekor: 128 kez başarısız olduEhliyet sınavında rekor: 128 kez başarısız oldu

KARARIN GEREKÇESİNDEN

KDK'nin kararında, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında sınav güvenliği ile kamu hizmetine duyulan güvenin artırılması, sınav görevlilerinin keyfi veya önyargılı değerlendirme ihtimalinin azaltılması, sınav sürecinde ortaya çıkabilecek uygunsuz davranışların önlenmesi ve olası kazaların tespit edilebilmesi açısından sınavların kamera ile kayıt altına alınmasının önemli bir ihtiyaç olduğu belirtildi.

Kamera ile kayıt alınması halinde, adayların sınav sürecine ilişkin itirazlarında somut delil sunabilmesine imkan tanınacağına işaret edilen kararda, sınav görevlilerinin mevzuata uygun hareket edip etmediğinin de izlenebileceği, bunun sınav hizmetlerine ilişkin idari uygulamalarda standardizasyonu güçlendireceği kaydedildi.

Tavsiye kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili yönetmelikte mevzuat güncelleme çalışmalarının sürdüğünü, sınav sürecinin kamera kaydına alınmasına dair hüküm konulması yönündeki değişiklik taslağı üzerinde de çalışıldığını KDK'ye bildirdi.

Kaynak:AA

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Türkiye
Bütün mahalleyi internetsiz bırakan hırsızlar yakalandı
Bütün mahalleyi internetsiz bırakan hırsızlar yakalandı
CHP'li ismin annesini vahşice öldüren yeğenden akılalmaz savunma
CHP'li ismin annesini vahşice öldüren yeğenden akılalmaz savunma
Çocukları ile soğukta mahsur kaldı: İmdadına cezaevi personeli yetişti
Çocukları ile soğukta mahsur kaldı: İmdadına cezaevi personeli yetişti