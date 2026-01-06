Ehliyet sınavından 7 kere kalınca çileden çıktı! O anlar kamerada

Ehliyet sınavından 7 kere kalınca çileden çıktı! O anlar kamerada
Yayınlanma:
İstanbul’un Avcılar ilçesinde ehliyet sınavından yedinci kez kalan Emirhan Demir, haksızlığa uğradığını öne sürerek görevlilere tepki gösterdi. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Demir, 14 aydır sınava hazırlandığını ve bunun için 50 bin lira para harcadığını ifade etti.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bağlı Firuzköy Mahallesi’nde buşunan sürücü eğitim pistinde meydana gelen olayda, ehliyet alabilmek için yaklaşık bir yıldır kursa giden Emirhan Demir, iddiaya göre 6 kez direksiyon sınavında başarısız oldu.

Düzenek kurup ehliyet sınavında kopya çeken kişilere suçüstü!Düzenek kurup ehliyet sınavında kopya çeken kişilere suçüstü!

Demir, geçtiğimiz pazar günü yedinci defa direksiyon sınavına girerken bu defa da park yaptığı sırada çizgiye değdiği iddiasıyla sınavı geçemedi.

YEDİNCİ KEZ SINAVI GEÇEMEDİ, İSYAN ETTİ!

Başarısız olduğu açıklanan Demir, sinirlenerek kullandığı aracın sarı çizgi ve dubalara değmediğini ileri sürdü. Demir ve yakınları, direksiyon eğitmeni ve sorumlularına tepki gösterdi. Demir, daha sonra çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

istanbul-avcilarda-ehliyet-sinavindan-1100602-326721.jpg

14 aydır sınava hazırlandığını ve bunun için yaklaşık 50 bin lira para ödediğini söyleyen Demir, son sınavda haksızlığa uğradığını iddia etti. Diğer yandan, sınav görevlileri de aracın sarı çizgiyi geçtiğini söyleyerek bir video paylaştı. Söz konusu görüntülerde Demir'in, aracın çizgiye değmediğini anlatarak görevlilere tepki gösterdiği anlar yer alıyor.

Kaynak:DHA

Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
Türkiye
Nijerya'da mayın patladı: 9 asker öldü
Nijerya'da yola tuzaklanan mayın patladı
Casperlar çocuk tetikçileri telefon oyunundan bulmuş! İş bulma vaadiyle akranını öldürttüler
Casperlar çocuk tetikçileri telefon oyunundan bulmuş! İş bulma vaadiyle akranını öldürttüler
Devrilen forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Devrilen forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti