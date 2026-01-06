Ehliyet sınavından 7 kere kalınca çileden çıktı! O anlar kamerada

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bağlı Firuzköy Mahallesi’nde buşunan sürücü eğitim pistinde meydana gelen olayda, ehliyet alabilmek için yaklaşık bir yıldır kursa giden Emirhan Demir, iddiaya göre 6 kez direksiyon sınavında başarısız oldu.

Demir, geçtiğimiz pazar günü yedinci defa direksiyon sınavına girerken bu defa da park yaptığı sırada çizgiye değdiği iddiasıyla sınavı geçemedi.

YEDİNCİ KEZ SINAVI GEÇEMEDİ, İSYAN ETTİ!

Başarısız olduğu açıklanan Demir, sinirlenerek kullandığı aracın sarı çizgi ve dubalara değmediğini ileri sürdü. Demir ve yakınları, direksiyon eğitmeni ve sorumlularına tepki gösterdi. Demir, daha sonra çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

14 aydır sınava hazırlandığını ve bunun için yaklaşık 50 bin lira para ödediğini söyleyen Demir, son sınavda haksızlığa uğradığını iddia etti. Diğer yandan, sınav görevlileri de aracın sarı çizgiyi geçtiğini söyleyerek bir video paylaştı. Söz konusu görüntülerde Demir'in, aracın çizgiye değmediğini anlatarak görevlilere tepki gösterdiği anlar yer alıyor.