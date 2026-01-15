Direksiyon başında kalp krizi geçirerek can verdi!

Malatya’nın Çavuşoğlu Mahallesi’nde, saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, 56 yaşındaki İlhan Yıldırım, hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ise, bir işyerine çarptı.

DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ!

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verirken ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Yıldırım’ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Yıldırım’ın yakınları sinir krizi geçirirken yapılan incelemelerin ardından İlhan Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Meydana gelen kaza ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ARACI BİR HAFTA ÖNCE SATIN ALMIŞ!

Yıldırım’ın, kullandığı aracı bir hafta önce satın aldığı ve henüz devrini almadığı da öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



