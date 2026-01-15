15 gün yaşam mücadelesi vermişti: Genç motosikletlinin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

15 gün yaşam mücadelesi vermişti: Genç motosikletlinin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Yayınlanma:
Sakarya'da geçen ay hafif ticari araçla çarpışan ve 15 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybeden genç motosikletlinin hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, 20 Aralık’ta sahil yolunda meydana gelen kazada Savaş Güney Hasırcıoğlu idaresindeki motosiklet, hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Savaş Güney Hasırcıoğlu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Hasırcıoğlu, 15 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Genç motosikletli, 5 Ocak’ta hayatını kaybetti.

KAZA ANININ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Hasırcıoğlu’nun motosikletiyle hızla hafif ticari araca çarptığı kaza anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Hasırcıoğlu’nun araca çarpması ve aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

