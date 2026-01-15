Diploma davasında jandarmadan DİSK yöneticisine sert müdahale!

Yayınlanma:
DİSK, İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davanın duruşması öncesinde İstanbul Bölge Temsilcisi'ne yönelik jandarma ekiplerinin coplu müdahalesine tepki gösterdi. Sendikadan yapılan açıklamada, "DİSK İstanbul Bölge Temsilcimize yapılan vahşi saldırı, adaleti ve işçi sınıfını hedef almaktadır" ifadelerine yer verildi.

Jandarma ekipleri, Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davanın duruşmasını takip edenlere sert müdahalede bulundu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülen duruşmayı takip etmek isterken jandarma müdahalesiyle karşılaşanlar arasında DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu'nun da bulunduğu görüldü.

Olay anında çekilen görüntülerde, Arslanoğlu'nun jandarma ekiplerince copla darbedildiği anlar kaydedildi.

Sendika temsilcisinin güvenlik güçleri tarafından darbedilmesine DİSK'ten sert tepki geldi.

ssstwitter-com-1768497479968-frame-at-0m3s.jpg

Silivri'de olaylı 'İmamoğlu' duruşması: Yaralı kadını İl Başkanı Özgür Çelik taşıdıSilivri'de olaylı 'İmamoğlu' duruşması: Yaralı kadını İl Başkanı Özgür Çelik taşıdı

"VAHŞİ SALDIRI, ADALETİ VE İŞÇİ SINIFINI HEDEF ALMAKTADIR"

"Duruşmayı izlemek istemek suç değildir" denilen açıklamada "DİSK İstanbul Bölge Temsilcimize yapılan vahşi saldırı, adaleti ve işçi sınıfını hedef almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

DİSK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline dair açtığı davanın ilk duruşmasını izlemek için ve dayanışmalarını göstermek için Silivri’ye giden yurttaşlara yönelik saldırıları kınıyoruz. Silivri’deki duruşmayı izlemek üzere orada bulunan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu da saldırıya uğramıştır."
  • "İstanbul Bölge Temsilcimiz, kendisini tanıtmasına, duruşmayı izlemek üzere salona geçmek istemesine rağmen kalkanlar, coplar, yumruklar ve tekmeler ile şiddete maruz kalmıştır. Hukuk devletinin temeli adil ve şeffaf yargılamadır."
  • "Duruşmayı izlemek istemek suç değildir. Üstelik adalet en fazla işçi sınıfının ihtiyacıdır ve adaletin takipçisi olmak Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun doğal görevidir. DİSK İstanbul Bölge Temsilcimize yapılan vahşi saldırı, adaleti ve işçi sınıfını hedef almaktadır. DİSK olarak saldırıyı kınıyor, “Gelirde, Vergide ve Ülkede Adalet” mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

