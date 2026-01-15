Diploma davasında jandarmadan DİSK yöneticisine sert müdahale!

Jandarma ekipleri, Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davanın duruşmasını takip edenlere sert müdahalede bulundu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülen duruşmayı takip etmek isterken jandarma müdahalesiyle karşılaşanlar arasında DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu'nun da bulunduğu görüldü.

Olay anında çekilen görüntülerde, Arslanoğlu'nun jandarma ekiplerince copla darbedildiği anlar kaydedildi.

Sendika temsilcisinin güvenlik güçleri tarafından darbedilmesine DİSK'ten sert tepki geldi.

"Duruşmayı izlemek istemek suç değildir" denilen açıklamada "DİSK İstanbul Bölge Temsilcimize yapılan vahşi saldırı, adaleti ve işçi sınıfını hedef almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

DİSK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline dair açtığı davanın ilk duruşmasını izlemek için ve dayanışmalarını göstermek için Silivri’ye giden yurttaşlara yönelik saldırıları kınıyoruz.



Silivri’deki duruşmayı izlemek üzere orada… pic.twitter.com/epXeyh4Mz2