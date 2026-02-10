Dilruba'yı sırtından bıçaklayıp öldüren eski sevgiliye indirimsiz ceza! Anlattıkları kan dondurmuştu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Burak İnci isimli saldırgan, daha önce darbettiği ve 22 Mayıs 2025'te uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam ettiği Dilruba Elif Çetin'in oturduğu Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkiindeki evine gitmiş ve mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Dilruba Elif Çetin'i sırtından bıçaklamıştı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Çetin’in hayatını kaybettiğini belirlemiş ve evin balkonundan atlayarak kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Saldırgan, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

“LİNÇ EDİLMEKTEN KORKUP KENDİMİ BALKONDAN AŞAĞI BIRAKTIM”

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Burak İnci hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İnci savunmasında, "Dilruba hakkımda 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı aldırsa da yine birlikte oluyorduk. Olay akşamı alkol aldık. Aramızda bir kez daha tartışma çıktı. Olay büyüyünce bana, üvey babası olan A.O.'nun sevgilisi olduğunu, kendisini para karşılığı erkeklere pazarladığını söyledi. Ağabeyimle de birlikte olduğunu anlatınca sinirlendim. Mutfakta bulunan küçük ekmek bıçağını ona sapladım." dedi.

Dilruba'nın katledilişinin altından büyük bir aile dramı çıktı!

İnci, sözlerinin devamında "Sonra linç edilmekten korkup, kendimi balkondan aşağı bıraktım. Bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Aileme telefon açıp, haber verdim. Bu sırada Dilruba'nın yaşamasını çok istedim. O yüzden 112'yi arayıp, ekiplerin hemen gelmesini söyledim. Ardından polis tarafından yakalandım" ifadelerini kullandı.

“AMBULANSI BEN ÇAĞIRDIM” DEDİ!

Bandırma Ağır ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Antalya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Çetin ailesinin avukatı Beyza Yaşar, sanığın, 'haksız tahrik' indiriminden yararlanmak için indirim unsuru oluşmayan gerekçeler ileri sürdüğünü kaydederek "Bu da sanıklarda yaptıkları eylemlerin cezasız kalma düşüncesini doğuruyor. Yerel mahkemeden emsal nitelikte olması için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verip, başta tahrik olmak üzere lehe olan hiçbir hükmün sanığa uygulanmamasını talep ediyorum" sözlerini sarf etti.

Burak İnci ise son savunmasında, "Cinayeti tasarlamadım. Hatta o gün birlikte kahvaltı yapmıştık. Eve onunla el ele giriş, çıkışlarımız kameralarda vardır. Olaydan sonra ambulansın çağrılmasını da ben istedim. Dönüşü olmayan bir olay. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI!

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

(DHA)