Dilan'ı öldürüp intihar gibi göstermeye çalışmış!

İntihar ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, genç kızın asılı olduğu demirin konumu ve duruş pozisyonundan şüphelenince özel bir ekip kurdu. Cinayet ve Suç Analiz büro amirlikleri, 40 güvenlik kamerası ve 15 PTS kaydından oluşan toplam 450 saatlik görüntüyü saniye saniye inceledi.

YALANLARI KAMERA KAYITLARIYLA ÇÜRÜTÜLDÜ

Katil zanlısı Mustafa Bingöl’ün ifadeleri ile kamera kayıtlarının uyuşmadığı saptandı. Bingöl, binaya sadece bir kez geldiğini iddia etse de dört kez girip çıktığı görüntülenirken, olay saatinde dükkanında olduğunu söylemesine rağmen o esnada binada yaklaşık bir saat bulunduğu tespit edildi. Ayrıca kriminal incelemeler sonucunda, olay yerinde bulunan intihar notunun Dilan Geyik’e değil, Mustafa Bingöl’e ait olduğu belirlendi.

Son dakika | Çöp konteynerinde ceset bulunmuştu: Şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı

KAPIYI PET ŞİŞEYLE AÇIP İÇERİ GİRMİŞ

Soruşturma derinleştirildiğinde, ikili arasında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşandığı, olay günü Bingöl’ün kapıyı pet şişe yardımıyla açarak içeri girdiği anlaşıldı. Genç kızı boğarak öldüren zanlının, ardından cesedi asarak intihar süsü verdiği ve dikkat çekmemek için Geyik’in teyzesini arayıp "Ona ulaşamıyorum" diyerek cesedin bulunmasına önayak olduğu saptandı.

KATİL ZANLISI CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Toplanan somut delillerin ardından 20 Aralık’ta gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Bingöl, olaydan kısa süre sonra, 22 Aralık’ta bulunduğu cezaevinde hayatına son verdi.