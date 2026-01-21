Devlet opera sanatçısı Emrah Erdem Gedik'in şüpheli ölümü! Balkondan düştü

Devlet opera sanatçısı Emrah Erdem Gedik'in şüpheli ölümü! Balkondan düştü
Yayınlanma:
İstanbul Devlet Opera ve Balesi koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik yaşamını yitirdi. Olay, Merkez Mahallesi’nde dün (20 Ocak) saat 22.38 sıralarında meydana geldi.

istanbul-bahcelievlerde-balkondan-duse-1127459-334577.jpg

Gedik, 13 katlı apartmanın beşinci katındaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bahçeye düşen Gedik ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

istanbul-bahcelievlerde-balkondan-duse-1127231-334577.jpg

Gedik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İncelemenin ardından naaş ailesine teslim edildi.

istanbul-bahcelievlerde-balkondan-duse-1127262-334577.jpg

Cenazesini teslim alan yakınlarının da gözyaşına boğulduğu görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Türkiye
‘Ters baktınız’ deyip 2 kişinin boynuna bıçak dayadı: Tutuklandı
‘Ters baktınız’ deyip 2 kişinin boynuna bıçak dayadı: Tutuklandı
Yasa dışı bahis ağı çökertildi! İngiltere'ye aktarıp aktarıp aklamışlar
Yasa dışı bahis ağı çökertildi! İngiltere'ye aktarıp aktarıp aklamışlar
Mahkeme parfüm fabrikasındaki patlamada kapsamlı inceleme istedi
Mahkeme parfüm fabrikasındaki patlamada kapsamlı inceleme istedi