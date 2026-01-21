Devlet opera sanatçısı Emrah Erdem Gedik'in şüpheli ölümü! Balkondan düştü

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik yaşamını yitirdi. Olay, Merkez Mahallesi’nde dün (20 Ocak) saat 22.38 sıralarında meydana geldi.

Gedik, 13 katlı apartmanın beşinci katındaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bahçeye düşen Gedik ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gedik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İncelemenin ardından naaş ailesine teslim edildi.

Cenazesini teslim alan yakınlarının da gözyaşına boğulduğu görüldü.