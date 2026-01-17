Devlet hastanesinde 'Cübbeli Ahmet' krizi: 'Sohbetini' ekrana yansıttılar!

Esenyurt Devlet Hastanesi’nde kaydedildiği öne sürülen görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı. İddiaya göre hastanenin ek binasında hasta sırası ve isimlerinin yer aldığı sıramatik ekranında, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’ye ait bir sohbet içeriği görüntülendi.

HASTANE'DE 'CÜBBELİ AHMET' GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği anların paylaşılmasının ardından, devlet hastanesinde böyle bir içeriğin ekrana yansımasına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

CÜBBELİ AHMET KİMDİR?