Devlet hastanesinde 'Cübbeli Ahmet' krizi: 'Sohbetini' ekrana yansıttılar!

Yayınlanma:
Esenyurt Devlet Hastanesi’nde hasta sıralarının yer aldığı ekranda “Cübbeli Ahmet” sohbetinin açıldığı iddiası, sosyal medyada tepkilere yol açtı. Tepki çeken görüntülerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Esenyurt Devlet Hastanesi’nde kaydedildiği öne sürülen görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı. İddiaya göre hastanenin ek binasında hasta sırası ve isimlerinin yer aldığı sıramatik ekranında, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’ye ait bir sohbet içeriği görüntülendi.

HASTANE'DE 'CÜBBELİ AHMET' GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği anların paylaşılmasının ardından, devlet hastanesinde böyle bir içeriğin ekrana yansımasına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

CÜBBELİ AHMET KİMDİR?

Asıl adı Ahmet Mahmut Ünlü'dür.

27 Şubat 1965 tarihinde aslen Giresun, Göreleli olan varlıklı bir ailenin oğlu olarak İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Çarşamba Semtinde dünyaya geldi. Babasının adı Yusuf, annesinin adı ise Rabia'dır.

11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa camiinde medrese eğitimine devam etti.

12 yaşında Yavuz Selim ve Kasımpaşa Camii gibi büyük camilerde verdiği vaazlar büyük kalabalıklar tarafından izlenmeye başlandı.

İleri derecede şeker hastası olduğu gerekçesiyle askerlik yapmadı.

1999 Gölcük depremi hakkında yaptığı konuşmanın ardından "Halkı din, mezhep ve inanç farklılığı gözeterek, birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı fakat sadece 13 ay hapis yattı.

12 Ekim 2011 tarihinde Karagümrük çetesi operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ünlü, tutuklulukta geçen süre ve tutuklamanın koruma tedbiri olması sebebiyle 7 Aralık 2012 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün iki eşi ve 8 çocuğu vardır.

