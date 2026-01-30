Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği kapsamında 2017’den bu yana yapılan destek ödemeleri için başvurular 10 Nisan’a kadar devam edecek. Başvurular, gemi ruhsatının kayıtlı olduğu il veya ilçelerdeki Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacak.

Destekten, iç sularda faaliyet gösteren tüm balıkçı gemileri ile denizlerdeki 12 metreden küçük gemiler yararlanabilecek. Ödemeler, gemi boyuna göre belirlenecek

TUTARLAR EN DÜŞÜK 6 BİN LİRA, EN YÜKSEK İSE 13 BİN LİRA OLACAK

Bu yıl, 4,99 metreye kadar gemilere 6 bin lira, 5–7,99 metre arası gemilere 9 bin lira, 8–9,99 metre arası gemilere 11 bin lira, 10–11,99 metre deniz gemileri ve 10 metre ve üzeri iç su gemilerine 13 bin lira destek ödenecek. Kadın balıkçılara ise yüzde 35 ek ödeme sağlanarak, destek tutarı 8 bin 100 ila 17 bin 550 lira arasında değişiyor.

GEÇEN YIL 131 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILDI

Geçen yıl 15 bin 190 küçük ölçekli balıkçıya toplam 131 milyon lira ödeme yapıldı. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Başkanı Ramazan Özkaya, desteklerin küçük ölçekli balıkçılık için önemli olduğunu, artırılmasının sektöre daha fazla katkı sağlayacağını söyledi. Özkaya, özellikle müsilajdan etkilenen Marmara Denizi ve sık sık deprem yaşanan Akdeniz’e öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Balıkçılar sis nedeniyle denize açılamıyor

"KADIN BALIKÇILARIN SEKTÖRDE VAR OLDUĞUNUN BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ"

Özkaya, kadın balıkçılara pozitif ayrımcılık yapılmasının sektörde görünürlüklerini artırdığını belirterek, "Kadınlara yüzde 35 daha fazla olacak şekilde destek veriliyor. Kadın balıkçıların sektörde var olduğunun bilinmesini istiyoruz. Desteklerde de bunun yapılması çok güzel oldu. Bunun için mücadele ediyoruz. Kadın balıkçılar güçlendirilmeli, görünür yapılmalı. Kadınların sadece balıkçılık yapmasının değil, su ürünleriyle ilgili kuruluşların yetkili organlarında görev almasının da doğru olduğuna inanıyoruz. Onun için kadın balıkçılara yapılan pozitif ayrımcılığı destekliyoruz." dedi. Ayrıca, küçük ölçekli balıkçılar için yunusların ağlara zarar vermesini önleyen ‘pinger’ cihazlarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.