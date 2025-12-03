Dervişoğlu'ndan iktidara çok sert Bese Hozat tepkisi! "Kimlere ne söz verdiniz"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair sert açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat'ın "Biz af istemiyoruz, siz bizi yargılayamazsınız" çıkışını hakkında Dervişoğlu, iktidara seslenerek "Siz kimlere ne sözler verdiniz de milletinize yalan söylemekten çekinmiyorsunuz?" diye sordu.

Dervişoğlu, süreçle ilgili çok sert uyarılarda bulunurken, ABD Büyükelçisi'nin açıklamalarından Şırnak'taki Barzani ziyaretine, ekonomiden yargı bağımsızlığına kadar pek çok başlıkta hükümeti topa tuttu.

İşte Dervişoğlu'nun konuşmasının öne çıkanlar:

"ÖRGÜTLE DEVLETİ EŞİT GÖREN BİR CÜRET VAR"

Konuşmasının en çarpıcı bölümünde, PKK'lı Bese Hozat’ın açıklamalarına atıfta bulunan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Bir başka ele başının açıklaması asıl büyük tehlikeye işaret ediyor. 'Siz bizi yargılayamazsınız. Biz af maf istemiyoruz' diyor. 'Suç işlemedik ki af isteyelim' diyor. 'Biz özgürlük mücadelesi verdik' diyor. Bakın bu cüretin kaynağı ne biliyor musunuz? Devletle örgütü eş tutanlardır. Ele başına barış güvercini ve danışman muamelesi yapanlardır. Bir terörist 'siz bizi yargılayamazsınız, af falan da istemiyoruz' diyorsa, örgütle devleti mutlaka eşit görüyordur. Bu cüretin sebebi budur. Türkiye'yi bu uçuruma sürüklemekte ısrar edenler, bilmem artık gerçeği fark edip aklı selime yönelebilirler mi? Yoksa bu cüretin yol açtığı bedel her geçen gün büyüyecektir. Türkiye'yi yönettiğini zannedenler sesleniyorum. Allah aşkına, siz kimlere ne sözler verdiniz de milletinize yalan söylemekten çekinmiyorsunuz? Sizi kimler neye mecbur bıraktı da devletimizin onurunu bu çapulculara çiğnetiyorsunuz? Yetti artık, yetti, yetti artık kendinize gelin. Yanlış yoldasınız ve kendinizi düzeltin."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MASALI BİR TUZAKTIR"

İktidarın "Terörsüz Türkiye" söylemini 'Abdullah Öcalan’ı serbest bırakmak için kurgulanmış bir tuzak' olarak niteleyen Dervişoğlu, sürecin işleyişini şöyle eleştirdi:

"Terörsüz Türkiye masalını anlatmaya başladıkları ilk günden bu yana hep söylüyorum. Bu süreç, cani başını serbest bırakmak için kurdukları bir tuzaktır. Gelsin mecliste konuşsun, umut hakkından yararlansın. İşte bu niyetin ispatıdır. İktidarın büyük ortağı bir yıldır bu iddiamızı ret ediyor. Çünkü milletimizin bunu kabul etmeyeceğini çok iyi biliyor. Küçük ortağın nasılsa siyasi bir sorumluluğu yok. O almış gazı gidiyor. Bakın bir yılın sonunda işler geldi ve nerede tıkandı? Terörist başı serbest bırakılmadan artık örgüt adım atmayacakmış. Ayrıca silahları bırakmamışlar. İyi niyet göstergesi olarak bir bölümünü yakmışlar. Bunu örgütün ele başlarından biri söylüyor. Cani başının örgüte silah bırakın, kendinizi feshedin çağrısından sonra mangalda tüfek şovuyla, 25 tane teröristin sınır dışına çıkış şovuyla milletimize ne dediler? PKK kendini feshetti ve silah bıraktı dediler. Hala da utanmadan diyorlar. Peki bu örgüt kendini feshettiyse, bu ele başı nasıl oluyor da çıkıp devlete şart koşabiliyor? Demek ki örgüt hala var ve tıkır tıkır ihanetine devam ediyor."

"AMERİKAN BÜYÜKELÇİSİ MÜSTEMLEKE VALİSİ GİBİ AT KOŞTURUYOR"

Dervişoğlu, ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılışına dair verdiği tarihe şu sözlerle tepki gösterdi:

"Geride bıraktığımız hafta, iktidarın yerli ve milli nutuklarıyla gerçek eylemleri arasındaki uçurumu gösteren yine ibretlik bir haftaydı. Yıllardır muhalefeti Vatikan yanlısı, dış güçlerin maşası, din düşmanı diye yaftalayanlar, Papa'yı devlet töreniyle ağırladılar. Buraya kadar sorun yok. Peki sonra? 1.700 yıl sonra İznik'te ayin yaptırdılar



Müstemleke valisi gibi at koşturan Amerikan Büyükelçisi'nin açıklaması, tüm bu rezilliği tarif ediyor. Büyükelçi, 2026'da Heybeliada Ruhban Okulu açılacak diye açıklamalar yapıyor. Dikkat buyurunuz, bu açıklamayı yapan Türkiye'yi yönetenler değil, Amerika'nın Türkiye'de görevlendirdiği büyükelçisidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alanıyla ilgili, zamanlamayı, takvimi, hedef tarihi bir başka devletin temsilcisi ilan ediyor. Heybeliada için tarih ve 'müjde' veren Amerikan elçisine sessiz itaatinizi, hangi yerlilik ve millilikle açıklıyorsunuz? Bu konuya biz, inanç üzerinden değil, egemenlik üzerinden bakıyoruz."

"BARZANİ TÜRKİYE'DE EV SAHİBİYMİŞ HADİ ORADAN"

Şırnak ve Cizre’de Barzani’nin ziyareti sırasında yaşananlara ve DEM Parti sözcüsünün "ev sahibi" nitelendirmesine sert sözlerle yüklenen Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın hiçbir bağımsız ve müstakil devleti, kendi toprağında hiçbir yabancı güce askeri kamuflaj ve uzun namlulu silahlarla cirit attırmaz. Hatanın ilk adımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir valiliğinin böyle bir dönemde Barzani'yi onur konuğu olarak davet etmesidir. Barzani'nin gelişiyle ilgili olarak DEM Parti sözcüsü ne dedi? 'Burada ev sahibidir. Kendi toprağına gelmiş sayılır' dedi. Hadsizliği, şımarıklığı, aymazlığı görüyor musunuz? Barzani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kentinde ev sahibiymiş. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan! Şırnak ilinin Cizre ilçesi Kuzey Irak'a bağlandı da bizim mi haberimiz yok? Bunlara kapı arkasında sözler verildi de bizim mi haberimiz yok?"

ŞIRNAK EMNİYET MÜDÜRÜ VOLKAN SAZAK'A DESTEK

Dervişoğlu, DEM Parti'nin hedef aldığı Şırnak Emniyet Müdürü Volkan Sazak'a sahip çıkarak Erdoğan'a çağrıda bulundu:

"Bir de Emniyet Müdürümüzü hedef tahtasına koydular. Peki ne yaptı Şırnak Emniyet Müdürümüz Volkan Sazak? Yasa dışı pankart ve paçavralar asmaya kalkanlara, teröriste övgü sloganları atanlara yaptıklarının suç olduğunu hatırlattı. Mesleğine başlarken namusu ve şerefi üzerine ettiği yemin neyi gerektiriyorsa onun icaplarını yerine getirdi. DEM Eş Başkanı Şırnak Emniyet Müdürümüz için İçişleri Bakanına sesleniyor. 'Bu Emniyet Müdürü ile ilgili olarak derhal gereğini yapın' diyor. Terörün siyasi sözcüleri devletimize talimat verir hale gelmişler. Sayın Cumhurbaşkanı, varlığını ve birliğini temsil ettiğiniz devletimizin yüksek şahsiyetini koruyan Emniyet Müdürümüzü koruyup kollayınız. Emniyet Müdürümüz Volkan Sazak, iyiliğin sembolü; İYİ Partili, AK Partili, MHP'li, CHP'li fark etmeksizin bütün milletimizin yüz akı ve ortak vicdanıdır."

"İHANETİN ZAMAN AŞIMI YOKTUR"

Yaşananların BOP projesinin bir devamı olduğunu savunan Dervişoğlu, sürecin üniter yapıyı hedef aldığını şu sözlerle belirtti:

"Papanın ayini, terörist başı ve örgütün cüretiyle tapu senedimiz Lozan çiğnenmek isteniyor. Bir kez daha hatırlatıyorum. İhanetin zaman aşımı yoktur. Bugün önümüze konan tablo yeni değil. Biz bu filmi 2000'li yılların başından beri izliyoruz. Adına önce Büyük Ortadoğu Projesi dediler. İsmi değişse de hedef tektir ve aynıdır: Ulus ve üniter yapılı Cumhuriyet Türkiyesi'ni hem madden hem manen zayıflatmaktır. Kürtlere gösterdikleri seçenekte şudur. Bir tarafta müebbetlik bir teröristin ilkel komünal fantezileri, diğer yanda da ağalık, şehlik, marabalık vardır. Seç seçebildiğin kadar. Ne olursa ne ol ama Cumhuriyetin yurttaşı olma denilmek istenmektedir. Biz de diyoruz ki bu topraklarda yaşayan vatanına devletine bağlı olan Kürtleri hiç kimsenin tasallutuna asla ve kata kurban ettirmeyeceğiz. Mesele budur, çözüm de budur."

"ASGARİ ÜCRET ZORUNLU ÜCRET OLDU"

Konuşmasının son bölümünde yargı bağımsızlığına ve ekonomik krize değinen Dervişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye öyle bir noktaya sürüklenmiştir ki artık mahkeme salonlarında hukuku değil, iktidarın hıncını tartışıyoruz. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmalarının önü açılmalıdır. Özgürlükleri susturulduğu yerde mahkemeler karar vermez. Ancak talimatları okur. Şimdi asgari ücret görüşmeleri başlıyor. 'İş işçisiz ücret komisyonu' topluyorlar. Tam da bu iktidara göre bir uygulama. Sizi layık gördükleri ücret düzeyi dünyada istisnai ücret, Türkiye'de zoraki mecbur edilen zorunlu ücrettir. Türk milletinin rızasını almadan İmralı'da pazarlık yapan iktidar, şimdi de işçiyi yok sayarak işçinin ücretini belirlemeye kalkıyor. Bu sefaletin dayatılmasıdır."

Dervişoğlu sözlerini, "Belli ki 2026 yılı daha çetin geçecek. Ama biliriz ki çetin yollar yufka yüreklilerle aşılmaz. İktidarımızın ayak sesleri geliyor" diyerek noktaladı.