Depremin yıl dönümünde Kızılay Şube Başkanından skandal açıklama: Bilimsel olarak doğru olan o çadırın satılmasıydı

Yayınlanma:
6 Şubat depremlerinin anma programında Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, skandal ifadelere imza attı. Depremde çadır satılması olayına ilişkin “Belki de o çadır satılmalı. Bu kurum 168 yıllık bir kurum bizler gelip geçiciyiz” dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı nedeniyle Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği tarafından Sivil Toplum Merkezi’nde anma programı düzenlendi.

Alanında uzman isimler, “3. yıl dönümünde 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri ve Beklenen Marmara Depremine Ne Kadar Hazırız?” başlıklı panelde konuştu.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Depremde çadır satan Kızılay'a soruşturma kapandı! Tek bir yöneticinin ifadesi alınmadıDepremde çadır satan Kızılay'a soruşturma kapandı! Tek bir yöneticinin ifadesi alınmadı

"BELKİ DE O ÇADIR SATILMALIYDI"

Kocaeli gazetesinden Seçil Karaoğlu'nun haberine göre, burada konuşan Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, kamuoyunda çokça eleştirilen Kızılay’ın çadır satması olayına ilişkin tepki çeken ifadelere imza attı.

Pay, “Belki de o çadır satılmalı. Bu kurum 168 yıllık bir kurum, bizler gelip geçiciyiz.” dedi.

Programda bir yurttaşın, depremde çadır satılmasıyla Türk halkının güveninin sarsıldığını ifade etmesi üzerine Pay, şunları söyledi:

“Belki de bilimsel olarak doğru olan o çadırın satılmasıydı. Ne kadar bilimsel olduğuna bakmamız lazım. İlk 72 saat her afetzedenin kendine yetebilmesi gerekiyor. Bir yanda çadır sattı söylemi var. Öbür tarafta 10 dakika açıklama var. Belki de o çadır satılmalı. Bu kurum 168 yıllık bir kurum bizler gelip geçiciyiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

