Depremin yıl dönümünde Kızılay Şube Başkanından skandal açıklama: Bilimsel olarak doğru olan o çadırın satılmasıydı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı nedeniyle Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği tarafından Sivil Toplum Merkezi’nde anma programı düzenlendi.

Alanında uzman isimler, “3. yıl dönümünde 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri ve Beklenen Marmara Depremine Ne Kadar Hazırız?” başlıklı panelde konuştu.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Depremde çadır satan Kızılay'a soruşturma kapandı! Tek bir yöneticinin ifadesi alınmadı

"BELKİ DE O ÇADIR SATILMALIYDI"

Kocaeli gazetesinden Seçil Karaoğlu'nun haberine göre, burada konuşan Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, kamuoyunda çokça eleştirilen Kızılay’ın çadır satması olayına ilişkin tepki çeken ifadelere imza attı.

Pay, “Belki de o çadır satılmalı. Bu kurum 168 yıllık bir kurum, bizler gelip geçiciyiz.” dedi.

Programda bir yurttaşın, depremde çadır satılmasıyla Türk halkının güveninin sarsıldığını ifade etmesi üzerine Pay, şunları söyledi: