Depremin yıl dönümünde 4 ilde eğitime ara verildi

Depremin yıl dönümünde 4 ilde eğitime ara verildi
Yayınlanma:
Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Osmaniye valilikleri, depremin üçüncü yıl dönümü olan 6 Şubat'ta eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların idari izinli sayılacağı açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yılı olan 6 Şubat'ta, 4 ilde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Gaziantep valilikleri, 6 Şubat'ta eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini, kamu kurumunda çalışan personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.

Depremin üstünden 3 yıl geçti, sorunlar çözülmedi: Hatay'da depremzede öğrencilere "kazı" çilesiDepremin üstünden 3 yıl geçti, sorunlar çözülmedi: Hatay'da depremzede öğrencilere "kazı" çilesi

KAMU PERSONELİNE İZİN VERİLDİ

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin 3. yıl dönümünde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanabileceği değerlendirildiğinden; ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vs) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır" denildi.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde düzenlenecek anma programları ile vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelimiz, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alınacak şekilde aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"6 Şubat 2023 tarihinde İlimizde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü olması münasebetiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime İlimiz genelinde 1 gün süre ile ara verilmiştir.
Ayrıca; kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat 2026 Cuma günü (1 gün) idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, taziye ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Türkiye
İstanbul Başakşehir'de motosiklet kazası: 1 ölü
İstanbul Başakşehir'de motosiklet kazası: 1 ölü
Sivas’ta restoranta silahlı saldırı
Sivas’ta restoranta silahlı saldırı
Kan donduran cinayeti itiraf etti! Parçalanmış cesedi dereye atmış
Kan donduran cinayeti itiraf etti! Parçalanmış cesedi dereye atmış