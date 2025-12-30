Depremde 44 kişi can vermişti! 8 sanık hakkında istenen ceza belli oldu

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan 2 bloklu Said Bey Sitesi’nin yıkılması sonucunda 44 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 11'inci duruşmasına 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen tutuklu sanık müteahhit Hasan Çam (54) ile 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapisleri istenen tutuksuz sanık Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Ö. (47) ve Müdür Yardımcısı Serap B. (42), taraf avukatları ve sitede yakınlarını kaybedenler katıldı.

'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen yapı denetim görevlisi Yavuz K. (56) ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Y. (34), duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken diğer tutuksuz sanıklar şantiye şefleri Murat K. (40) ve Halil İbrahim U. (35) ve yapı denetim şirketi sahibi Halil Y. (56) duruşmaya katılmadı.

“BİZİM GÖREVİMİZ YERİNDE İNCELEME DEĞİL”

Duruşmada, suçlamaları reddeden Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Ö., "Biz müdür ve müdür yardımcısı olarak yargılanıyoruz en başından beri. Benim ve müdür yardımcısı arkadaşımın, bu kadar işi tek başımıza imza atarak ya da fiziksel olarak söz konusu binanın mahalline giderek yapmamız mümkün değil. Biz herhangi bir inceleme yapmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Evrakları onaylayan bir kişiyim. Bütün binaları kontrol etmem, hepsini hafızamda tutmam mümkün değil. Müdür yardımcısı da aynı şekilde. Ruhsat dilekçesi girdikten sonra bizim altımızdaki ilgili arkadaşlarca kontrol edildikten sonra bizim önümüze gelince onay veriyoruz.” diyen Arzu Ö, “Ama tetkikimiz sadece evrak bazında. Benim proje ve evraklarda imzam olmak zorunda aksi halde evrak yürümez. Bizim görevimiz yerinde inceleme değil, evrak üzerinde incelemedir” sözlerini sarf etti.

Müdür yardımcısı Serap B. de, beyanında "Mimari, statik ve elektrik projesi diğer mühendisler tarafından incelenip, imzalanıp yapı ruhsatı da tanzim edildikten sonra bize getirilmekteydi. Bizim oradaki kontrolümüz sadece evrak üzerindedir. Evrakların ilgili mühendislerce imzalanıp, imzalanmadığını kontrol etmektir benim görevim" dedi.

MÜTEAHHİTTEN SKANDAL SAVUNMA: BEN DE MAĞDURUM

Müteahhit Hasan Çam ise, mahkemede "Ben bu işin neresindeyim? Marketçilik yapan biriyim. Müteahhit olarak belediye bana bir belge verdi, kendi yerini yaptırabilirsin diye. Burada mağdur insanlar var ve ben de mağdurum. Ben inşaat yapmadım, yaptırdım. Teknik olarak işin neresindeyim?” savunmasını yaparak “Demir aldım, beton aldım. Ustaların en iyisini tutmuşum. Benim inşaat şirketim yok. En iyi malzemeleri alıp, kullandım. Yapmaz olaydım, gitmez olaydım, Doğukent'e yatırım yapmaz olaydım” ifadelerini kullandı.

Çam, “Deprem gündüz olsaydı, ben ve personelim de orada olacaktı. 3 yıldır hapis yatıyorum, niye yatıyorum? Ben yaptırdım ama onu yapan insanlar dışarıda. İşin teknik tarafı dışarıda ben niye yatıyorum 3 yıldır? Onun için ben tahliyemi istiyorum" sözlerini sarf etti.

8 SANIK HAKKINDA 22 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İSTENDİ!

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Savcı, mütalaasında tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıkları kendilerine isnat edilen suçları işlediğine ilişkin yeterli delil olduğunu ifade ederek 8 sanığın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Binada yakınlarını kaybedenler, mütalaayı kabul etmediklerini bildirerek sanıkların 'Olası kast'tan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunmalar için duruşma, 10 Nisan'a ertelendi.