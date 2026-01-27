Deprem davasında kamu görevlilerine hapis cezası!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesinde bulunan Ersel 2 Apartmanı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak 10 kişiye mezar oldu. Binanın yıkılması sonucunda 2 kişi ise yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, fenni mesul, statik proje müellifi ve müteahhit Hasan Hüseyin Kaplan; projeye onay ve vize veren İnşaat Mühendisleri Odası görevlisi Mehmet Karadeniz ile kamu görevlileri Mustafa Bingöl, Yaşar Köksal ve Ahmet Özer hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçundan dava açtı.

KAMU GÖREVLİLERİNE HAPİS CEZASI!

Mahkeme heyeti, kamu görevlileri Mustafa Bingöl, Ahmet Özer ve Yaşar Köksal hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ve tutuklamanın sonraya bırakılmasına hükmetti. İnşaat Mühendisleri Odası görevlisi Mehmet Karadeniz’in ise beraatına karar verildi.

Fenni mesul, statik proje müellifi ve müteahhit Hasan Hüseyin Kaplan’ın, 2025 yılının mart ayında vefat etmesi nedeniyle hakkında hüküm kurulamadı.