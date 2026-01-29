Denizli'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Denizli'de kuvvetli rüzgar kenti etkisi altına aldı. Ekiplerin temizlik çalışması sürerken, baca zehirlenmesi riskine karşı uyarı yapıldı.

Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Ali Aygören Bulvarı'nda refüjde bulunan çam ağacı kökünden sökülerek yola devrildi.

Meteoroloji fırtına için uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor!Meteoroloji fırtına için uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor!

Bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. İlçede bazı ağaçlar ve reklam tabelaları devrildi, bir evin çatısında hasar oluştu. Merkezefendi ilçesinde ise üzerine ağaç devrilen araçta hasar meydana geldi.

VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, motorlu testere yardımıyla devrilen ağaçları keserek yolları ve caddeleri temizledi. Öte yandan hızı saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgarda vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü.

Yetkililer, rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kuvvetli rüzgarın sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

