Denizi seyrederken düşüp öldü!

Balıkesir’in Erdek ilçesinde acı bir olay yaşandı. 31 yaşındaki Sertan Taşdelen, denizi seyretmek için bulunduğu tepeden kayalıklara düştü.

DENGESİNİ KAYBETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Önceki gün saat 23.00 sıralarında Erdek ilçesi Seyitgazi Tepesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre Sertan Taşdelen, arkadaşlarıyla birlikte tepelik alanda sete oturup denizi seyrederken metrelerce yükseklikten dengesini kaybederek kayalıklara düştü.

DÜŞTÜĞÜ KAYALIKLARDA CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye arama-kurtarma, polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu Taşdelen'i düştüğü kayalıklardan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Taşdelen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Sertan Taşdelen’in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.