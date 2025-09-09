Denizi seyrederken düşüp öldü!

Denizi seyrederken düşüp öldü!
Yayınlanma:
Balıkesir'de Sertan Taşdelen, arkadaşlarıyla denizi seyrederken kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde acı bir olay yaşandı. 31 yaşındaki Sertan Taşdelen, denizi seyretmek için bulunduğu tepeden kayalıklara düştü.

arkadaslariyla-denizi-seyrederken-kayali-902932-268264-001.jpg

DENGESİNİ KAYBETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Önceki gün saat 23.00 sıralarında Erdek ilçesi Seyitgazi Tepesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre Sertan Taşdelen, arkadaşlarıyla birlikte tepelik alanda sete oturup denizi seyrederken metrelerce yükseklikten dengesini kaybederek kayalıklara düştü.

arkadaslariyla-denizi-seyrederken-kayali-902933-268264-001.jpg

DÜŞTÜĞÜ KAYALIKLARDA CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye arama-kurtarma, polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu Taşdelen'i düştüğü kayalıklardan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Taşdelen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

arkadaslariyla-denizi-seyrederken-kayali-902930-268264-001.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Sertan Taşdelen’in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
Tolga Şardan gözaltına alınıp serbest bırakılmış! Sebebi son yazısı
Tolga Şardan gözaltına alınıp serbest bırakılmış!
İstanbul dahil 13 il için yağmur uyarısı
İstanbul dahil 13 il için yağmur uyarısı