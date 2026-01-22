Denizde hortum paniği! O anlar kamerada...

Türkiye'nin gözde tatil noktalarından biri olan Marmaris'te dün geceden itibaren şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu.

Hatay'da denizde peş peşe hortum!

DENİZDE BAŞLADI DAKİKALAR İÇİNDE KIYIYA ULAŞTI

Fırtına ve sağanak nedeniyle Yalancıboğaz açıklarında denizde hortum görüldü. Dakikalar içinde Marmaris Körfezi’ne yönelerek kıyıya ulaşan hortum, liman ve marinaya kadar ulaştı.

Denizden aldığı su buharıyla birlikte liman ve marinaya ulaşan hortumu gören vatandaşlar ve işletme çalışanları panik içinde güvenli alanlara sığındı.

MARİNADA HAFİF HASARA NEDEN OLDU

Liman ve marinada da bir süre daha etkisini gösteren hortum, kısa bir süre sonra hızını kaybederek gözden kayboldu.

Hortum nedeniyle bazı noktalarda hafif çapta hasar oluştu. Ciddi boyutta bir hasara neden olmadan etkisini kaybeden hortum nedeniyle yaralanan da olmadı.

O ANLAR KAMERADA

Denizde başlayıp kıyıya ulaşan hortumu ise Yat Limanı bölgesinde restoran işletmecisi Mehmet Nil tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hortumun deniz üzerinde büyüyerek limana doğru ilerlediği ve çevrede tedirginlik yaşandığı anlar dikkat çekti.

KIYI ŞERİDİNDEN UZAK DURULMASI UYARISI!

Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve sağanak yer yer etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları özellikle kıyı şeridinde dikkatli olmaları, denize açılmaktan kaçınmaları ve rüzgârın şiddetlendiği anlarda açık alanlarda bulunmamaları konusunda uyardı.