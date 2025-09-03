Denizde dalgaya kapılan iki kardeşten bir hayatını kaybetti

Hatay'da sıcak havadan bunalarak denize giren İran uyruklu 2 kardeş dalgaya kapılarak açığa sürüklendi.Kardeşlerden Touhid Pir 25 yaşında hayatını kaybederken, Omid Pir kurtarıldı.

SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN KARDEŞLER DALGAYA KAPILDI

Öğle saatlerinde Samandağ Meydan Sahili'nde serinlemek amacıyla denize giren Touhid Pir ve 21 yaşındaki kardeşi Omid Pir, dalgaya kapılarak açığpa sürüklendi. İki kardeşin sürüklendiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar ile jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen kardeşlere ulaşmak için botlarla çalışma başlattı.

İKİ KARDEŞTEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Çalışmalar sonunda sudan çıkarılan kardeşlerden Touhid Pir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu ağır olan Omid Pir ise ilk müdahalesinin ardından sahilde hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Touhid Pir'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.