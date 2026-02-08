Deniz ulaşımı durdu: Balıkçılar limanda kaldı

Deniz ulaşımı durdu: Balıkçılar limanda kaldı
Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemiler açıkta demirlerken, balıkçılar da limanda beklemek zorunda kaldı.

Tekirdağ’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Kentte görüş mesafesinin düşmesi yüzünden rotalarına devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, sis sebebiyle balıkçıların denize açılamadığını belirtti.

"BALIKÇI ARKADAŞLARIMIZ LİMANDA KALACAK"

Sisin görüş mesafesini azaltması yüzünden balıkçıların limanda beklediğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Sis tamamen etkisini kaybedene kadar balıkçı arkadaşlarımız limanda kalacak. Bu sürede ağ bakımı ve tamirat yaparak zaman geçiriyorlar." dedi.

Pehlivanoğlu, hava koşullarının normale dönmesinden sonra balıkçıların yeniden avlanmaya başlayacağını ifade etti.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sisin yarına kadar etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

