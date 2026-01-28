Dengesini kaybeden inşaat işçisi metrelerce yükseklikten düştü! Olay yerinde can verdi

Dengesini kaybeden inşaat işçisi metrelerce yükseklikten düştü! Olay yerinde can verdi
Yayınlanma:
Sultangazi'de inşaatın en üst katında çalışan işçi, dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten inşaat boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Sultangazi’de bir inşaatın en üst katında çalışan işçi, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü.

Olay, saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 125. Sokak'ta meydana geldi.

istanbul-sultangazide-insaattan-dusen-1139094-338214-1.jpg

DENGESİNİ KAYBEDİP İNŞAAT BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden binanın en üst katında çalışmakta olan işçi, dengesini kaybederek inşaat boşluğuna düştü.

Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi yaşamını yitirdiBursa'da inşaatta çökme: 1 işçi yaşamını yitirdi

Düşen işçinin yerde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

istanbul-sultangazide-insaattan-dusen-1139095-338214-1.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

istanbul-sultangazide-insaattan-dusen-1139092-338214-1.jpg

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

