Dengesini kaybeden inşaat işçisi metrelerce yükseklikten düştü! Olay yerinde can verdi

İstanbul Sultangazi’de bir inşaatın en üst katında çalışan işçi, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü.

Olay, saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 125. Sokak'ta meydana geldi.

DENGESİNİ KAYBEDİP İNŞAAT BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden binanın en üst katında çalışmakta olan işçi, dengesini kaybederek inşaat boşluğuna düştü.

Düşen işçinin yerde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.