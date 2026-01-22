Dekoratif kemerin altında kalarak can vermişlerdi: Baltacı çiftinin ölümüne ilişkin davada 15 yıla kadar hapis talebi

İzmir'de kızlarının gittiği anaokulunun, veliler için düzenlediği kahvaltı etkinliğine katılan Doktor Mehmet Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) çifti, dekoratif kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu hayatlarını kaybetmişti. Olaya ilişkin görülen davada savcı, düğün salonu sahibi tutuklu sanık İsmet Ceylan (30) hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olay, 25 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen Mehmet Baltacı ile eşi Güler Baltacı, kızlarının gittiği anaokulunun velilere yönelik düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katıldı.

SALONDAN ÇIKARKEN DEKORATİF KEMERİN ALTINDA KALDILAR

Program sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Çiftin yanındaki kızı olaydan yara almadan kurtuldu. Baltacı çifti, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Doktor Mehmet Baltacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güler Baltacı da yaşamını yitirdi. Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi. Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜĞÜN SALONU SAHİBİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında düğün salonu sahibi salon işletmecileri İsmet Ceylan, annesi N.C. ve babası G.C. (57) olay günü gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 26 Mayıs 2025'te adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan tutuklanırken, annesi ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından işletmeci Ceylan ve babası G.C. hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Şüphelilerden anne N.C. hakkında takipsizlik kararı verildi.

SAVCI 15 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık İsmet Ceylan ve tutuksuz sanık G.C. ile avukatlar katıldı. Duruşmada müştekiler sanıklardan şikayetlerini sürdürürken, savcı esas hakkında mütalaasını sundu.

Mütalaada, tutuklu sanık Ceylan hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası, G.C. hakkında beraat talep edildi.

Söz verilen tutuklu sanık Ceylan, "Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum" dedi.

Taraf avukatları, esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu. Avukatların süre talebini kabul eden heyet, Ceylan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

