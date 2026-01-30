Deepfake tehdidi ilkokullara kadar indi: Mobil uygulamalar tehlike saçıyor

Uygulama mağazalarında kolayca erişilebilen deepfake aplikasyonlarının yarattığı tehlike korkutucu boyutlara ulaştı. Herhangi bir denetim veya etik sınırlama olmaksızın çalışan bu araçlar, cüzi ücretlerle herkesin fotoğrafını sahte ve müstehcen videolara dönüştürebiliyor.

Uygulama mağazalarındaki aplikasyonlar, sosyal medya reklamlarıyla geniş kitlelere ulaşıyor. Haftalık 150-200 TL gibi düşük ücretlerle abone olunan bu platformlar, kullanıcılara; sisteme yüklenen bir fotoğraf üzerinden yazılan herhangi bir senaryoya uygun videolar üretebilme, kişilerin kıyafetlerini veya bulundukları mekanları tek bir dokunuşla değiştirebilme imkanı sunuyor. Ayrıca, üretilen içeriklerin üzerinde "yapay zekâ ürünüdür" ibaresi bulunmadan doğrudan galeriye kaydedilip her yerde paylaşılabiliyor olması ciddi bir güvenlik sorunu teşkil ediyor.

YAŞ SINIRI VE GÜVENLİK DUVARI YOK

Hürriyet'te yer alan habere göre, aplikasyonların en büyük açığı, yüklenen fotoğraflar için hiçbir doğrulama veya yaş sınırı mekanizmasının bulunmaması. Bu durum, sadece ünlülerin değil, sıradan vatandaşların ve hatta çocukların bile hedef haline gelmesine neden oluyor. Uygulamalar, "Hug" (Sarılma) veya "French Kiss" (Fransız Öpücüğü) gibi başlıklar altında manipülatif içerikler üretilmesine zemin hazırlıyor.

"MAĞDURİYET İLKOKUL DÜZEYİNE İNDİ"

Bilişim hukuku uzmanları, bu teknolojinin yarattığı tehlikenin çocuklu ailelerde büyük bir paranoyaya dönüştüğünü vurguluyor. Özellikle erkek ve kız çocuklarının hedef alındığı, sahte görüntülerin okullarda zorbalık aracı olarak kullanıldığı belirtiliyor. Mevcut yasal mevzuatın teknolojinin hızına yetişmekte zorlandığı, 13 yaşındaki çocukların dahi bu tür ağır mağduriyetlerle karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

