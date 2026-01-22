Datça'da vahşetin görüntüsü! Aracını köpeğin üzerine sürdü

Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Kargı Mahallesi’nde meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan bir olay kamuoyunda gündem oldu. Görüntülerde, bir aracın yol üzerinde bulunan bir köpeğe çarptığı anlar yer aldı. Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayvanseverler ve bazı yurttaşlar, konuya ilişkin herhangi bir adli ya da idari işlem yapılıp yapılmadığını sorguladı.

Datça’da yürek sızlatan görüntü: Hayvanseverler ayaklandı!

Görüntülerin ardından yetkili kurumlara çağrıda bulunan hayvan hakları savunucuları, kamera kayıtlarının değerlendirilerek sürecin başlatılıp başlatılmadığına ilişkin bilgi verilmesini istedi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, olayın kasten mi yoksa ihmal sonucu mu gerçekleştiğinin ancak adli soruşturma ile belirlenebileceği belirtildi.

YETİLİLER HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Kamuoyunda, olayla ilgili olarak görüntülerin savcılığa iletilip iletilmediği, araç plakasının tespit edilip edilmediği, adli mercilere intikal eden bir dosya bulunup bulunmadığı ve kamera kayıtlarının incelemeye alınıp alınmadığına dair sorular gündeme geldi.

Yetkili kurumlardan şu ana kadar konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken hayvan hakları savunucuları, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği ifade edildi.