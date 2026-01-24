'Daltonlar' ve 'Casperlar'a Darbe: 8 tutuklama

Muğla merkezli olmak üzere 5 ilde “Daltonlar” ve “Casperlar” suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i tutuklandı.

Daltonlar ve Casperların kız çocuğu üyeleri! Kimi tetikçi kimi GPS ile yer gösteriyor...

HARAÇ ALMAYA ÇALIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kendilerini “Daltonlar” ve “Casperlar” suç örgütü üyesi olarak tanıtıp iş insanları ile iş yeri sahiplerini tehdit ederek haraç almaya çalıştıklarını tespit etti.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, 20 Ocak'ta Muğla'nın Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 283 mermi, 16 bıçak ve muşta ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

15 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.