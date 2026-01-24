'Daltonlar' ve 'Casperlar'a Darbe: 8 tutuklama

'Daltonlar' ve 'Casperlar'a Darbe: 8 tutuklama
Yayınlanma:
Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, “Daltonlar” ve “Casperlar” örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Muğla merkezli olmak üzere 5 ilde “Daltonlar” ve “Casperlar” suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i tutuklandı.

Daltonlar ve Casperların kız çocuğu üyeleri! Kimi tetikçi kimi GPS ile yer gösteriyor...Daltonlar ve Casperların kız çocuğu üyeleri! Kimi tetikçi kimi GPS ile yer gösteriyor...

HARAÇ ALMAYA ÇALIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kendilerini “Daltonlar” ve “Casperlar” suç örgütü üyesi olarak tanıtıp iş insanları ile iş yeri sahiplerini tehdit ederek haraç almaya çalıştıklarını tespit etti.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçildi.

daltonlar-casperler.jpg

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, 20 Ocak'ta Muğla'nın Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 283 mermi, 16 bıçak ve muşta ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

15 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Türkiye
Son dakika| Sındırgı'da deprem! İstanbul'da da hissedildi
Son dakika| Sındırgı'da deprem! İstanbul'da da hissedildi
Park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücü koşarak kaçtı: O anlar kamerada
Park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücü koşarak kaçtı: O anlar kamerada