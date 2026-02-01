Dağlık alanda mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
Yayınlanma:
Yalova Çınarcık'ta, yükselen dere suları nedeniyle dağlık alanda mahsur kalan 19 kişilik yürüyüş grubu kurtarıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye mevkisinde doğa yürüyüşüne çıkan 19 kişilik grup, dere sularının yükselmesiyle dağlık alanda mahsur kaldı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu mahsur kalan tüm grup kurtarıldı.

KEPÇEYLE DESTEK SAĞLANDI

KEPÇEYLE DESTEK SAĞLANDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine 4 arama kurtarma personeli ile birlikte jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk değerlendirme sonucunda, tahliyenin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Teşvikiye Belediyesi'ne ait kepçeyle destek sağlandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde mahsur kalan grup, bulundukları noktadan alınarak güvenli bölgeye tahliye edildi. Kurtarılan vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

