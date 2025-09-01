Dağda mahsur kalan keçiler için seferber oldular

Yayınlanma:
Güncelleme:
Malatya'da itfaiye ekipleri, dağlık alanda mahsur kalan 4 keçiyi kurtararak sahiplerine teslim etti.

Malatya'nın Salkonak Mahallesi'nde meydana gelen ilginç olay, görenlerin içini ısıttı.

KEÇİLER DAĞDA MAHSUR KALDI

Edinilen bilgilere göre ilçedeki dağlık alanda otlanan 4 keçi, çıktıkları yerde mahsur kaldı. Keçilerin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

1.jpg

EKİPLER KEÇİLERİ KURTARDI

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin dağlık alanda yaptığı çalışma ile 4 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

