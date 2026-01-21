Cumhuriyet'in ilk kayıtlarından biri! Ankara Adliyesi'nde 100 yıllık adli emanet defteri bulundu

Ankara Adliyesi Adli Emanet Deposunda yürütülen tasfiye çalışmaları sırasında, Cumhuriyetin ilk yıllarına ait çok değerli bir belgeye ulaşıldı. Hem Osmanlı hem de Latin alfabesiyle kaleme alınan 1926 tarihli "Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri", Türkiye’nin hukuk tarihi ve erken Cumhuriyet dönemi adli uygulamalarına ışık tutacak.

TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE KURUM HAFIZASI

Adalet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından incelenen defterin, "tarihi eser niteliği taşıdığı" resmen tescil edildi. Adli emanet arşivi açısından eşsiz bir kurum hafızası olarak nitelendirilen defter, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında yürütülen hukuki işlemlerin ve suç eşyalarının kayıt altına alınma yöntemlerini günümüze taşıyor. İlgili mevzuat gereği tescil edilen bu önemli belgenin yurt dışına çıkarılması da yasaklandı.

ASLINA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLECEK

Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanılan ve suç eşyalarının kaydedildiği defter, zamanla yıpranmış olması nedeniyle koruma altına alındı. Kağıt restoratörleri tarafından aslına uygun şekilde onarılacak olan defterin, gelecek nesillere bir hukuk mirası olarak aktarılması hedefleniyor.

"GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Keşfedilen defterle ilgili bilgi veren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Büro Müdürü Mehmet Semih Demir, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Bürosu olarak depolarımızda yapılan tasfiye sırasında tespit ettiğimiz defterin, 1926 yılına ait olduğuna dair Kültür Bakanlığı tarafından ön rapor düzenlendi." dedi.

Defterin bir asırlık olduğunu belirten Demir, "Adalet Bakanlığı ve Ankara Adliyesi olarak bu defterin gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları başlattık ve muhafaza altına aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.