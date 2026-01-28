Çorum’da otomobiller çarpıştı: 3’ü çocuk 8 yaralı

Çorum’da otomobiller çarpıştı: 3’ü çocuk 8 yaralı
Yayınlanma:
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralanan 8 kişiden 3’ünün çocuk olduğu öğrenildi.

ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, Çorum-İskilip karayolunun Deller köyü yakınlarında meydana geldi. Eyüp Y. kullandığı 19 AEN 536 plakalı otomobil ile Orhan C.'nin idaresindeki 19 AEN 980 plakalı otomobil çarpıştı.

İTFAİYE YARALILARI ÇIKARDI

Durumun ihbar edilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları özenle çıkardı.

3'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 6 yolcu da yaralandı. Yaralılar arasında 10 yaşındaki Elif Eda Y., 15 yaşındaki Gamze C. ve 17 yaşındaki Elanur C.'nin de bulunduğu toplam 3 çocuk yer aldı. Diğer yaralılar ise 62 yaşındaki Osman Y., 37 yaşındaki Seyit Ç. ve 38 yaşındaki Dilek C. olarak açıklandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak:AA

