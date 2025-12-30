Çöpten çıkarıp konser verdiler: Marmaris’te görülmemiş konser

Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Yeni Yıl Festivali, ilginç bir performansa sahne oldu. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan 24 temizlik işçisi, çöpten topladıkları atıklarla kurdukları "Sıfır Atık Orkestrası" ile izleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı.

ÖNCE SAHNEYİ TEMİZLEDİLER SONRA SEYİRCİLERİ COŞTURDULAR

19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda kurulan festival sahnesine ilk çıktıklarında ellerindeki süpürgelerle sahneyi temizleyerek gösterilerine başladı. Sıfır atık bilincine dikkat çekmeyi hedefleyen ekip; plastik tenekeler, cam ve pet şişeler ile tahta parçalarından kendi ürettikleri enstrümanlarla bir performansa imza attı.

ERKİN KORAY VE NEŞET ERTAŞ RÜZGARI

Geri dönüştürülebilir atıklardan hazırlanan enstrümanlara bir de bağlamanın eşlik ettiği konser, büyük beğeni topladı.

İşçiler, Erkin Koray'ın "Çöpçüler" şarkısını seslendirirken "Kerimoğlu" türküsünde zeybek oynadı. Neşet Ertaş'ın "Yaktın Beni" eserinin yanı sıra "Prens" dizisinin müziği, sözleri temizlik emekçilerine uyarlanarak seslendirildi.

ACAR ÜNLÜ’DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Performansı izleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, temizlik işçilerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu işler yürekten yapılınca, nasıl Marmaris bu kadar temiz oluyorsa ki ellerine sağlık, yine yürekten yapılınca ortaya bu kadar güzel ve lezzetli bir iş çıktı."