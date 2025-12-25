Bodrum tabelasını her gördüğünde İstiklal Marşı okuyan Saffet öğretmenin dramatik hikayesi: Film olur

Bodrum'da öğretmenlik yapıyor. Ama günde 100 kilometre yol yapıyor. Bodrum tabelasını görünce İstiklal Marşı okuyan Saffet öğretmenin dramatik hikayesi: Film olur!

Kutsal bir meslek öğretmenlik. Kutsal mesleği yaparken ne zorluklar çekiyorlar.
Büyük dertleri var.
Dertleri atandıkları il veya ilçeye göre değişiyor.
Hele bu il veya ilçe turistik bir bölgedeyse.
Marmaris Manşet'teki habere göre; Öğretmenler Odası, böyle bir bölgede görevini yapan Saffet öğretmenin dramını okurlarıyla paylaştı.

HER GÜN GİDİYOR GELİYOR

Saffet öğretmen Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da bir okulda çocukları eğitiyor.
Ancak kiralar o kadar yüksek ki... Ya da öğretmen maaşları o kadar düşük ki... Saffet öğretmen görev yaptığı Bodrum'da ev tutamıyor.

O da ne yapsın? Muğla'nın Milas ilçesinden tutmuş evi; orada oturuyor.
Ama her gün 100 kilometre yol yapmak zorunda kalıyor.

KİRA KRİZİNE BÖYLE ÇÖZÜM

Sabah erken saatlerde daha gün ağarmadan karanlıkta çıkıyor Milas'taki evinden. Bodrum'a gidiyor.

MİLAS

Çalışıyor, öğrencilerine ders veriyor. Akşam olunca da Milas'a geri dönüyor. Kira krizi yüzünden gidiyor, geliyor.

BODRUM

O da yaşadığını mizahi ama dikkat çeken bir paylaşımla aktarmış. Sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmış:
“Kira pahalılığı nedeniyle Milas’tan Bodrum’a günlük 100 kilometre gidiş geliş yapıyorum. Yol o kadar uzun ki, Bodrum tabelasını görünce sevinçten İstiklal Marşı okuyorum.”
Saffet öğretmen mizahi olarak anlatmış ama dramatik bir hikaye bu; film bile olur.

