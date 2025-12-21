Kulüp başkanı isyan etti: Hakemler böyle yapacaksa maçlara çıkmayalım

Muğla Süper Amatör B Grubu’nda mücadele eden Selimiye Losta Kulübü Başkanı Cumhur Kaya, hakem hatalarına sert tepki gösterdi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Kaya, oynanan maçlarda verilen kararların kulüplerin boşa çıkardığını belirtti.

''Oynanan maçların sonuçlarını hakemler belirleyecekse biz de göstermelik maçlara çıkmayalım'' diyerek tepkisini ortaya koyan Kaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Hakemlerin oynanan maçta bir tarafın kazanması için elinden geleni yapması, maçın kaderini belirlemesi ve bunca emeğin hakem yüzünden boşa çıkması kabul edilemez. Açık ve net bir şekilde taraf tutulmaktadır. İki haftadır kulübümüze haksızlık yapılmaktadır.

Galibiyetle götürdüğümüz bir maçın sonucu, hakemin haksız yere gösterdiği kırmızı kart ve ofsayt olan pozisyona gol vermesiyle mağlubiyete dönüşmüştür.

Eğer maçların sonuçlarını hakemler belirleyecekse, biz de göstermelik maçlara çıkmayalım. Üst lige çıkacak takımları maçlar oynanmadan hakemler belirlesin. Formaliteden maçlar oynanmasın. Bu kulüplere verilen emek, sahada oyuncularımızın döktüğü tere yazık değil mi?