Kulüp başkanı isyan etti: Hakemler böyle yapacaksa maçlara çıkmayalım

Kulüp başkanı isyan etti: Hakemler böyle yapacaksa maçlara çıkmayalım
Yayınlanma:
Selimiye Losta Kulübü Başkanı Cumhur Kaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hakem hatalarına tepkide bulundu.

Muğla Süper Amatör B Grubu’nda mücadele eden Selimiye Losta Kulübü Başkanı Cumhur Kaya, hakem hatalarına sert tepki gösterdi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Kaya, oynanan maçlarda verilen kararların kulüplerin boşa çıkardığını belirtti.

Acun Ilıcalı'nın keyfi yerine geldiAcun Ilıcalı'nın keyfi yerine geldi

''HAKEMLER BELİRLEYECEKSE MAÇLARA ÇIKMAYALIM''

''Oynanan maçların sonuçlarını hakemler belirleyecekse biz de göstermelik maçlara çıkmayalım'' diyerek tepkisini ortaya koyan Kaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Hakemlerin oynanan maçta bir tarafın kazanması için elinden geleni yapması, maçın kaderini belirlemesi ve bunca emeğin hakem yüzünden boşa çıkması kabul edilemez. Açık ve net bir şekilde taraf tutulmaktadır. İki haftadır kulübümüze haksızlık yapılmaktadır.

Galibiyetle götürdüğümüz bir maçın sonucu, hakemin haksız yere gösterdiği kırmızı kart ve ofsayt olan pozisyona gol vermesiyle mağlubiyete dönüşmüştür.

Eğer maçların sonuçlarını hakemler belirleyecekse, biz de göstermelik maçlara çıkmayalım. Üst lige çıkacak takımları maçlar oynanmadan hakemler belirlesin. Formaliteden maçlar oynanmasın. Bu kulüplere verilen emek, sahada oyuncularımızın döktüğü tere yazık değil mi?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Spor
Acun Ilıcalı'nın keyfi yerine geldi
Acun Ilıcalı'nın keyfi yerine geldi
99 dakikalık maç bitti: Savaş çıktı
99 dakikalık maç bitti: Savaş çıktı
Galatasaray Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı
Galatasaray Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı