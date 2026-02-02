Cinayet geliyorum demiş! Tetiği çekmeden 4 gün önce o mesajlar atıldı

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25) tabancayla vurarak öldüren Uğur Zan (31) hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Zan'ın cinayeti işlemeden 4 gün önce kardeşi G.M. ile yaptığı mesajlaşmalar dava dosyasına girdi. Kayıtlarda; kardeşinin, cinayet niyetini sezdiği ağabeyini vazgeçirmek için annelerini ve kanunları hatırlattığı görüldü.

"DÜŞÜN KADINA ŞİDDETİN BİLE NE KADAR CEZASI VAR"

Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya eklenen kayıtlara göre; kardeş G.M., ağabeyi Uğur Zan'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Boşan gitsin. Bir daha söylüyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan annem çok üzülecek, babam perişan olacak. Çocukların gene öyle. Düşün, kadına şiddetin bile ne kadar cezası var."

Bu uyarılara rağmen Uğur Zan, söz konusu mesajlaşmadan 4 gün sonra cinayeti gerçekleştirdi.

SOKAK ORTASINDA ÖNÜNÜ KESTİ

Olay, 16 Mayıs günü saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobiliyle, boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti.

Burada çift arasında başlayan tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabancayla eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Zeynep Zan toprağa verilirken, olay yerinden otomobiliyle kaçan Uğur Zan polis ekipleri tarafından yakalandı ve işlemlerinin ardından tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Uğur Zan hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama süreci devam ediyor.