Cinayet geliyorum demiş! Tetiği çekmeden 4 gün önce o mesajlar atıldı

Cinayet geliyorum demiş! Tetiği çekmeden 4 gün önce o mesajlar atıldı
Yayınlanma:
Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı sokak ortasında katleden Uğur Zan'ın dava dosyasına giren telefon kayıtları, cinayetin adım adım yaklaştığını belgeledi. Olaydan sadece 4 gün önce kardeşinin Uğur Zan'a, "Kadına şiddetin cezasını düşün" dediği ortaya çıktı.

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25) tabancayla vurarak öldüren Uğur Zan (31) hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Zan'ın cinayeti işlemeden 4 gün önce kardeşi G.M. ile yaptığı mesajlaşmalar dava dosyasına girdi. Kayıtlarda; kardeşinin, cinayet niyetini sezdiği ağabeyini vazgeçirmek için annelerini ve kanunları hatırlattığı görüldü.

"DÜŞÜN KADINA ŞİDDETİN BİLE NE KADAR CEZASI VAR"

Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya eklenen kayıtlara göre; kardeş G.M., ağabeyi Uğur Zan'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Boşan gitsin. Bir daha söylüyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan annem çok üzülecek, babam perişan olacak. Çocukların gene öyle. Düşün, kadına şiddetin bile ne kadar cezası var."

Bu uyarılara rağmen Uğur Zan, söz konusu mesajlaşmadan 4 gün sonra cinayeti gerçekleştirdi.

Babaanne cinayetinde korkunç detaylar: Derisiyle birlikte yüzülmüş saçları bulundu!Babaanne cinayetinde korkunç detaylar: Derisiyle birlikte yüzülmüş saçları bulundu!

SOKAK ORTASINDA ÖNÜNÜ KESTİ

Olay, 16 Mayıs günü saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobiliyle, boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti.

683560b74f48e04bf4d63845.jpg

Burada çift arasında başlayan tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabancayla eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Zeynep Zan toprağa verilirken, olay yerinden otomobiliyle kaçan Uğur Zan polis ekipleri tarafından yakalandı ve işlemlerinin ardından tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Uğur Zan hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama süreci devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Türkiye
FETÖ'nün 385 hesabına erişim engeli
FETÖ'nün 385 hesabına erişim engeli
Balıkesir’i sağanak vurdu! Yazlıkları su bastı
Balıkesir’i sağanak vurdu! Yazlıkları su bastı
Bursa barajları tehlikede! Kuraklık alarm veriyor
Bursa barajları tehlikede! Kuraklık alarm veriyor