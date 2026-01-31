Babaanne cinayetinde korkunç detaylar: Derisiyle birlikte yüzülmüş saçları bulundu!

İstanbul Eyüpsultan’da 93 yaşındaki Fatma Demircan’ın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma, korkunç bir cinayeti gün yüzüne çıkardı. Yaşlı kadını "hava alma" bahanesiyle dışarı çıkaran torunu Volkan G., anneannesini katlettiğini itiraf etti. Olayın ardından şüphelinin tutuklandığı bildirilirken, yaşlı kadının cesedini arama çalışmaları devam ediyor.

SAHTE HUZUREVİ YALANI VE CİNAYET İTİRAFI

Olay, 21 Ocak’ta Fatma Demircan’dan haber alınamaması üzerine ailesinin polise başvurmasıyla başladı. Soruşturma derinleşince, torun Volkan G.’nin ailesine "Anneannem için Kırklareli’nde aylık 45 bin liraya bir huzurevi buldum" diyerek yalan söylediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Volkan G., ifadesinde uyuşturucunun etkisinde olduğunu iddia ederek, araçta tartıştığı anneannesine bastonla müdahale ettiğini ve yaşlı kadının başını çarpması sonucu öldüğünü düşündüğünü ileri sürdü.

DELİLLER VAHŞETİN BOYUTUNU ORTAYA KOYDU

Sabah'ta yer alan habere göre, polis ekipleri, şüphelinin cesedi bıraktığını iddia ettiği bölgede yaptığı kazı ve arama çalışmalarında henüz cesede ulaşamadı. Ancak arama yapılan alanın çevresinde Fatma Demircan’a ait kanlı elbiseler, iç çamaşırları ve derisiyle birlikte yüzülmüş saçlar bulundu.

Anneannesini miras için bastonuyla katletmişti! Yaşlı kadının cansız bedenine hala ulaşılamadı

MİRAS PLANI VE SAHTE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Polisin olayla ilgili kendisini sorgulayacağını anlayan Volkan G.’nin, evinde bileklerini keserek bir intihar notu bıraktığı ancak bu durumun bir "oyun" olduğu tespit edildi. İşsiz olduğu öğrenilen şüphelinin, anneannesinin Alibeyköy’deki evi için bu cinayeti işlediği öne sürüldü. Volkan G.’nin eski eşine "Yakında çok param olacak" şeklinde mesajlar attığı ve cinayet sonrasında kazma, kürek ve mezarlık çiçeği alırken görüntülendiği de ulaşılan bilgiler arasında.

YARGI SÜRECİ VE TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin annesi, babası, kardeşi ve eski eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin Arnavutköy ve Kırklareli hattındaki geniş çaplı ceset arama çalışmaları sürüyor.